احذر وضع 3 ملاعق سكر على كوب الشاى يوميًا

وضع 3 ملاعق سكر في الشاي يوميًا، خاصة إذا كنت تتناول عدة أكواب، يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على صحتك على المدى الطويل.

الكمية الموصى بها من السكر

ووفقٌا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress، قبل أن نتعمق في التأثيرات، من المهم معرفة الكمية الموصى بها من السكر المضاف. توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بما يلي:

للنساء

لا يزيد عن 25 جرامًا (حوالي 6 ملاعق صغيرة) يوميًا.

للرجال

لا يزيد عن 36 جرامًا (حوالي 9 ملاعق صغيرة) يوميًا.

كل ملعقة صغيرة من السكر تحتوي تقريبًا على 4 جرامات. إذا وضعت 3 ملاعق في كوب واحد، فهذا يعني 12 جرامًا من السكر في كل كوب. إذا كنت تشرب كوبين أو ثلاثة يوميًا، فأنت تتجاوز الكمية الموصى بها بسهولة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ملاعق سكر في الشاي يوميًا (بشكل متكرر):

زيادة الوزن والسمنة

السكر المضاف هو سعرات حرارية فارغة تضاف إلى نظامك الغذائي دون قيمة غذائية حقيقية.

الجسم يحول السكر الزائد إلى دهون ليتم تخزينها، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهي عوامل خطر رئيسية للعديد من الأمراض.

خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

الاستهلاك المنتظم لكميات كبيرة من السكر يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل متكرر.

هذا يجهد البنكرياس الذي يفرز الأنسولين (الهرمون المسؤول عن تنظيم السكر في الدم).

يمكن أن تتطور مقاومة الأنسولين، حيث لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين بشكل فعال، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

مشاكل صحة القلب

الأنظمة الغذائية عالية السكر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية (نوع من الدهون الضارة في الدم)، وارتفاع ضغط الدم، والالتهابات في الجسم، وكلها عوامل خطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين (تضييق الشرايين).

يمكن أن يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تأثيرات على الكبد

كميات كبيرة من الفركتوز (نوع من السكر الموجود في السكر المضاف) يمكن أن ترهق الكبد.

الكبد هو العضو الوحيد الذي يمكنه استقلاب الفركتوز بكميات كبيرة. الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد (الكبد الدهني غير الكحولي)، مما قد يتطور إلى التهاب وتلف الكبد.

صحة الأسنان

السكر هو الغذاء المفضل للبكتيريا الضارة في الفم.

عندما تتغذى هذه البكتيريا على السكر، فإنها تنتج أحماضًا تضر بمينا الأسنان، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان والتجاويف.

تأثير على المزاج والطاقة

الارتفاع والانخفاض السريع في مستويات السكر في الدم يمكن أن يسبب تقلبات في المزاج، والشعور بالتعب، والقلق، وحتى الاكتئاب. قد تشعر بدفعة سريعة من الطاقة تليها "انهيار" مفاجئ.

التهابات الجسم

يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر بزيادة الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي يمكن أن تساهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة.

صحة الجلد

يمكن أن يؤثر السكر على الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وهما بروتينان مسؤولان عن مرونة الجلد وشبابه. هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة وتسريع شيخوخة الجلد.

مشاكل أخرى

يمكن أن يؤثر على صحة الكلى، الأعصاب، والعظام على المدى الطويل، خاصة إذا تطور الأمر إلى مقاومة الأنسولين أو السكري.

اقرأ أيضا:

نوع أعشاب احذر الإكثار منه.. يضعف القدرة الجنسية ويقلل الحيوانات المنوية

يدمر جسمك وأعضائك.. حسام موافي يحذر من هذا الأمر

خطأ شائع أثناء تقطيع البطيخ يسبب التسمم الغذائي.. احذره

"دون تحكم بشري".. روبوتات تتنافس في أول دوري كرة قدم

"الأغلى في العالم".. 10 صور لكعكة زفاف الملياردير جيف بيزوس