كيف يؤثر تناول العشاء في وقت متأخر على صحة القلب؟

كتب : شيماء مرسي

12:00 م 03/05/2026

أمراض القلب

حذر الدكتور سيرجي فيشتوموف طبيب القلب الروسي من أن تناول العشاء في وقت متأخر يؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية.

لماذا يشكل تناول العشاء المتأخر ضغط على القلب والأوعية الدموية؟

يسبب تناول العشاء في وقت متأخر، خصوصا إذا كان دسم أو غني بالدهون أو الملح، ارتفاع مستوى ضغط الدم ليلا، حين يكون الجسم في حالة راحة، ما يشكل ضغط إضافي على القلب والأوعية الدموية، وفقا لـ "لينتا رو".

كيف يؤثر التمثيل الغذائي الليلي البطيء على صحة القلب؟

يتباطأ التمثيل الغذائي طبيعيًا خلال الليل، ما يؤدي إلى ضعف عملية الهضم. وهذا بدوره قد يرفع مستويات الجلوكوز والدهون في الدم، مما يشكل مع مرور الوقت عامل خطر على صحة القلب.

هل يؤدي تناول العشاء المتأخر إلى زيادة الوزن ومخاطر القلب؟

يزيد تناول العشاء في وقت متأخر بشكل منتظم من خطر زيادة الوزن، مما يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل يرتبط تناول الطعام المتأخر بزيادة خطر أمراض القلب؟

قد تكون عادة تناول الطعام في وقت متأخر من الليل مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وكذلك باضطراب عملية استقلاب الدهون في الجسم.

