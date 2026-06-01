الأمن يضبط عاطل استعرض بدراجته النارية معرضا حياة المواطنين للخطر

كتب : علاء عمران

06:13 م 01/06/2026

قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية خطرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

المتهم اعترف بارتكاب الواقعة أثناء حفل زفاف

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة خلال عام 2023 أثناء مشاركته في حفل زفاف أحد معارفه، مشيرا إلى أنه قام بتصوير ونشر المقطع في ذلك الوقت، قبل أن يبيع الدراجة النارية لاحقًا.

إعادة نشر الفيديو لزيادة نسب المشاهدات

وأضاف المتهم أنه أعاد نشر الفيديو مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

