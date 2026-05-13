يتعامل البعض مع التغيرات البسيطة في الرؤية على أنه أمرا عابرا، لكنها لدى مرضى السكري تعكس خللا مباشرا في توازن السكر وتأثيره على الأوعية الدقيقة في العين، خاصة الشبكية.

ومع مرور الوقت، يؤدي هذا الخلل إلى اعتلال الشبكية السكري، الذي يتطور بصمت ويهدد البصر إذا لم يكتشف مبكرا لذلك، فهم العلاقة بين الأعراض واضطراب السكري خطوة أساسية للوقاية.

وبحسب ما ذكره موقع "brightsight"، إليك أهم العلامات التحذيرية التي تظهر في العين وتكشف خلل مستويات السكر.

كيف يسبب السكري تشوش الرؤية؟

يؤدي ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر في الدم إلى تغير مؤقت في شكل عدسة العين نتيجة انتقال السوائل داخلها، ما ينعكس على قدرة العين على تركيز الضوء، هذا الخلل يفسر تقلب وضوح الرؤية خلال اليوم، ويعد مؤشرا على عدم استقرار مستوى الجلوكوز.

ما علاقة السكري بظهور الأجسام العائمة؟

يتسبب السكري في إضعاف الأوعية الدموية داخل الشبكية، ومع تطور الحالة يمكن أن تنمو أوعية هشة قابلة للنزيف، عند حدوث نزيف داخل الجسم الزجاجي، تظهر نقاط أو خيوط عائمة في مجال الرؤية، ما يعكس مرحلة متقدمة من تأثر العين بالمرض.

لماذا يؤثر السكري على الرؤية الليلية؟

يؤدي تلف الأوعية الدقيقة إلى ضعف وصول الدم والأكسجين إلى خلايا الشبكية، خاصة الخلايا المسؤولة عن الرؤية في الإضاءة الخافتة نتيجة لذلك، تقل كفاءة العين في التكيف مع الظلام، فتظهر صعوبة في الرؤية ليلا.

كيف يسبب السكري حساسية للضوء والوهج؟

ارتفاع السكر المزمن يسرع من تعكر عدسة العين أو يسبب تورما في الشبكية، ما يؤدي إلى تشتت الضوء داخل العين،هذا الخلل يجعل المريض أكثر حساسية للضوء الساطع ويرى هالات أو وهجا مزعجا.

ما سبب ظهور البقع الداكنة لدى مرضى السكري؟

عندما تتضرر الشعيرات الدموية في الشبكية بسبب السكري، يحدث انسداد أو تسرب يمنع وصول الدم إلى بعض المناطق، هذه المناطق المتضررة تظهر كبقع داكنة أو فراغات في مجال الرؤية، وهي علامة على نقص التروية.

لماذا تتغير قياسات النظر مع اضطراب السكر؟

التقلب المستمر في مستوى الجلوكوز يغير من توازن السوائل داخل عدسة العين، ما يؤثر على انحنائها وقوة الإبصار.لذلك، يحتاج المريض لتغيير نظارته بشكل متكرر دون سبب بصري ثابت.

كيف يؤدي السكري إلى فقدان مفاجئ للبصر؟

في المراحل المتقدمة، تتسبب الأوعية الدموية الهشة الناتجة عن السكري في نزيف مفاجئ أو شد الشبكية وانفصالها هذا الخلل الحاد يؤدي إلى فقدان سريع في الرؤية، ويعد حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

مع العلم أن معظم هذه الأعراض ترتبط بشكل مباشر بمدى التحكم في مرض السكري، لذا فإن ضبط مستوى السكر، والالتزام بالفحوصات الدورية، والانتباه لأي تغير في الرؤية، تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة العين وتجنب المضاعفات الخطيرة.

اقرأ أيضا:

أعراض صامتة للسكري عند النساء.. لا تتجاهليها

6 أطعمة ترفع مستويات السكر في الدم وتؤثر على صحة الدماغ

هذا ما يحدث لمستوى السكر عند تناول أوميجا 3 يوميا- لن تتوقع





