شهد الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 16 شخصًا بكسور وجروح متفرقة.

انقلاب ميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

سبب الحادث وعدد المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من منطقة مصنع السكر، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.