إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كتب : جمال محمد

06:19 م 01/06/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 16 شخصًا بكسور وجروح متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من منطقة مصنع السكر، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

