إصابة سفينة شحن بمقذوف "مجهول" في شمال الخليج العربي

أعلنت منظمة أمن بحري تديرها القوات العسكرية البريطانية أن سفينة شحن كانت تبحر في شمال الخليج تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول المصدر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، التي تتابع الحوادث البحرية حول العالم، إن الواقعة حدثت على بعد نحو 40 ميلًا جنوب شرقي ميناء أم قصر العراقي.

وأضافت الهيئة في بيان: "كانت سفينة شحن تعبر الخليج العربي عندما وقع انفجار كبير عقب إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيمن (الميمنة)."

وأشارت إلى أنها "لا تعلم بوجود أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث حتى الآن، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابساته".