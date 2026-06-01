إصابة سفينة شحن بمقذوف "مجهول" في شمال الخليج العربي

كتب : وكالات

05:49 م 01/06/2026

أعلنت منظمة أمن بحري تديرها القوات العسكرية البريطانية أن سفينة شحن كانت تبحر في شمال الخليج تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول المصدر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، التي تتابع الحوادث البحرية حول العالم، إن الواقعة حدثت على بعد نحو 40 ميلًا جنوب شرقي ميناء أم قصر العراقي.

وأضافت الهيئة في بيان: "كانت سفينة شحن تعبر الخليج العربي عندما وقع انفجار كبير عقب إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيمن (الميمنة)."

وأشارت إلى أنها "لا تعلم بوجود أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث حتى الآن، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابساته".

