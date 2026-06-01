يحتوي الفجل على عدد كبير من العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعله خيارا ممتازا لتعزيز القيمة الغذائية للوجبات ودعم الصحة العامة عند إضافته للنظام الغذائي اليومي.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم فوائد لتناول الفجل، وفقا لـ "mail".

تقوية المناعة

يعد الفجل من الخضروات المهمة التي تدعم صحة الجسم وتساعد في الوقاية من الأمراض، إذ تحتوي كل 100 جرام منه على 15 مليجرام من فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويسهم في إنتاج الكولاجين.

صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الفجل على الألياف الغذائية التي تسهم في مكافحة الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، كما يضم مركبات تعمل على تغذية البكتيريا المعوية النافعة، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يساعد على الشعور بالشبع

تتراوح السعرات الحرارية في الفجل بين 14 و20 سعرة حرارية لكل 100 جرام، كما أنه غني بالماء، مما يساعد على منح شعور بالشبع دون الحاجة إلى تناول كميات كبيرة منه، ليكون خيارا مناسبا ضمن الأنظمة الغذائية الصحية.

الوقاية من أمراض القلب

الفجل غني بالبوتاسيوم، الذي يسهم في تنظيم ضغط الدم ويخفف من تأثير الصوديوم الضار، ويحافظ على توازن السوائل في الجسم، مما يجعله إضافة مفيدة لدعم الصحة العامة والقلب والأوعية الدموية.

الحماية من الشيخوخة المبكرة

يحتوي الفجل على مركبات الأنثوسيانين المسؤولة عن لونه الأحمر، والإيزوثيوسيانات التي تمنحه الطعم الحار.

وتسهم هذه المركبات في حماية الخلايا من الشيخوخة المبكرة وتقليل الالتهابات داخل الجسم، مما يعزز الصحة العامة.

تنظيف الكبد من السموم

الزيوت الموجودة في الفجل تعتبر مفيدة للكبد والمرارة، وتحفز إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم.

حماية الجهاز العصبي

الفجل غني بحمض الفوليك (فيتامين B9) الضروري لتكوين الدم وانقسام الخلايا بشكل سليم، كما يعتبر مهما جدا للمرأة الحامل لدوره في دعم تطور الجهاز العصبي للجنين.

إضافة إلى ذلك، يسهم في تعزيز صحة القلب وتقوية جهاز المناعة.

اقرأ أيضا:

مذيب طبيعي للجلطات.. 3 مشروبات تحمي قلبك وتعزز الدورة الدموية

عصير أحمر يمكن أن يخفض ضغط الدم بكمية كبيرة خلال 3 ساعات

كوب واحد يوميا من هذا المشروب يخفض ضغط الدم