يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الطعام بسرعة بسبب ضغوط العمل أو نمط الحياة اليومي السريع، دون الانتباه إلى أن هذه العادة قد تؤثر بشكل مباشر على الوزن وصحة الجهاز الهضمي.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور معتمد جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الطعام بسرعة قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، لأن المخ يحتاج إلى نحو 20 دقيقة لإرسال إشارات الشبع إلى الجسم، ما يدفع الشخص إلى تناول كميات أكبر من الطعام قبل الشعور بالامتلاء.

هل الأكل السريع يقلل من كفاءة المضغ؟

وأوضح جمال أن الأكل السريع يقلل من كفاءة المضغ، وهو ما قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ وعسر الهضم والشعور بعدم الراحة بعد الوجبات، لافتا إلى أن تناول الطعام ببطء يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن تناول الطعام بسرعة قد يرتبط أيضا بارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة تراكم الدهون، خاصة مع الوجبات الغنية بالدهون والسكريات.

ما أهمية تخصيص وقت كاف لتناول الطعام؟

ونصح بضرورة تخصيص وقت كاف لتناول الطعام، مع المضغ الجيد والابتعاد عن استخدام الهاتف أو مشاهدة التلفاز أثناء الأكل، لأن التركيز على الوجبة يساعد على التحكم في الشهية والشعور بالشبع بصورة أفضل.

