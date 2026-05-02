تجاهل وجبة الإفطار قد يؤثر بشكل مباشر على صحة الجسم والعقل، إذ تعتبر هذه الوجبة الأولى في اليوم فرصة أساسية لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة للطاقة والتركيز الذهني.

ما أهمية الإفطار للجسم؟

وكشفت غابي طومسون، أخصائية التغذية المجتمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الإفطار يمثل الوجبة التي تكسر الصيام الليلي، وتزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين، الألياف والدهون الصحية. تجاهل هذه الوجبة قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، ما يسبب شعورا بالتعب، ضبابية ذهنية ورغبة شديدة في تناول الطعام لاحقا، وفقا لموقع eatingwell.

وأوضحت كلير ريفكين، أخصائية التغذية، أن تجاهل الإفطار فرصة مفقودة لتغذية الجسم والعقل بشكل فعال، مضيفة أن التخطي المنتظم للإفطار دون خطة لوجبات اليوم الأخرى قد يقود الشخص بعيدا عن أهدافه الصحية.

ما مخاطر تجاهل وجبة الإفطار؟

تشير مارسي فاسكي، أخصائية التغذية إلى أن الصيام الطويل بعد الاستيقاظ يسبب انخفاضا في السكر بالدم، ما يؤثر على الأداء الذهني والتركيز، لأن الدماغ يعتمد على الجلوكوز من الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للطاقة.

بينما توضح د. لورا بيردي، طبيبة عائلة معتمدة أن الامتناع عن تناول الإفطار يمكن أن يخفض مستويات السكر ويؤثر على هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر والمزاج، ما قد يضاعف الشعور بالتعب النفسي.

كما أشارت ريفكين إلى أن اضطراب الهرمونات يمكن أن يؤثر على الصحة الإنجابية والدورة الشهرية، ويمكن تثبيتها من خلال وجبات إفطار منتظمة ومغذية.

وأظهرت دراسة شملت 21,972 طالبا أن تخطي الإفطار يرتبط بانخفاض مستويات السعادة، الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة.

وأوضحت ريفكين أن نقص العناصر الغذائية الداعمة للدماغ، مثل أوميجا-3 وفيتامينات B، مرتبط باضطرابات المزاج، وأن الإفطار يساهم في دعم الصحة العقلية والنفسية.

وذكرت ميليسا ميتري، أخصائية التغذية أن تخطي الإفطار يؤدي إلى رغبة شديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات في وقت لاحق من اليوم، لأن الجسم يحاول تعويض العناصر الغذائية المفقودة. وجبة إفطار غنية بالبروتين تقلل هذه الرغبة وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والشعور بالشبع.

ما تأثير تخطي وجبة الإفطار على صحة القلب؟

ربطت الدراسات بين تخطي الإفطار وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، نتيجة تأثير التخطي على التحكم بالسكر في الدم وزيادة استهلاك الطعام لاحقا.

وأشارت ستيفاني داربي، أخصائية التغذية إلى أن الامتناع عن الإفطار يبطئ التمثيل الغذائي، لأن الجسم يبدأ في الاعتماد على مخزونه من الدهون والعضلات للطاقة، ما يعيق فقدان الوزن ويؤثر على الطاقة اليومية.

نصائح لتناول وجبة إفطار صحية

وأكدت ريفكين أن وجبة الإفطار المثالية يجب أن تحتوي على البروتين، الألياف والدهون الصحية، ومثال على ذلك توست أسمر مع أفوكادو وبيضة، إذ يوفر الأفوكادو الدهون الصحية، والتوست الألياف، والبيضة البروتين.

أما أليسا باتشكو، أخصائية تغذية، فتنصح بأن يبدأ الشخص بوجبات صغيرة إذا لم يكن معتادا على تناول الإفطار، مثل الزبادي مع الفواكه وبذور الشيا، حتى يعتاد الجسم على إشارات الجوع الصباحية ويصبح تناول الإفطار أسهل.

وأوضحت ريفكين أن الإفطار لا يحتاج لأن يكون معقدا، فحتى وجبة بسيطة ومتوازنة في الصباح تعزز الصحة العامة والمزاج، وتوفر الطاقة والتركيز لبقية اليوم.

