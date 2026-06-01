قد يكون ضيق التنفس قد يكون ضيق التنفس مؤشرا مبكرا على وجود مشكلة في القلب، لذلك، فإن الانتباه لهذه العلامة وعدم تجاهله، خاصة عند تكرارها أو مصاحبتها لأعراض أخرى، يسهم في التشخيص المبكر ويعزز فرص الحفاظ على صحة القلب.

وقد يصل الأمر لدى بعض المرضى إلى الاستيقاظ المفاجئ أثناء النوم بسبب الشعور بالاختناق أو ضيق التنفس، وهو مؤشر يستدعي التدخل الطبي السريع.

كيف ترتبط عملية التنفس بصحة القلب؟

تعتمد عملية التنفس الطبيعية على تكامل عمل الرئتين والقلب؛ فالرئتان تقومان بتزويد الدم بالأكسجين، بينما يتولى القلب ضخ الدم المؤكسج إلى مختلف أنحاء الجسم، وعندما يفقد القلب قدرته على ضخ الدم بكفاءة، قد تتراكم السوائل داخل الرئتين، ما يؤدي إلى الشعور بضيق وصعوبة في التنفس، وفقا لموقع "thehealth".

أمراض قلبية قد تسبب صعوبة التنفس

ترتبط عدة أمراض قلبية بظهور مشكلات التنفس، من أبرزها:

قصور القلب.

مرض الشريان التاجي.

اضطرابات صمامات القلب.

الرجفان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب.

وتؤثر هذه الحالات في كفاءة ضخ الدم، ما يرفع الضغط داخل الرئتين ويؤدي إلى ظهور أعراض ضيق التنفس بدرجات متفاوتة.

ما الأمراض التي قد تسبب ضيق التنفس بعيدا عن القلب؟

وهناك أسباب صحية أخرى قد تؤدي إلى ظهور هذا العرض، منها:

الربو.

مرض الانسداد الرئوي المزمن.

التهابات الرئة.

فقر الدم.

السمنة.

اضطرابات الغدة الدرقية.

القلق والتوتر النفسي.

غير أن احتمالية وجود مشكلة قلبية ترتفع عندما يترافق ضيق التنفس مع أعراض أخرى مثل ألم الصدر، والتعرق الشديد، والدوار، أو تسارع وعدم انتظام ضربات القلب.

علامات تحذيرية تستدعي الانتباه

يجب استشارة الطبيب عند ملاحظة ضيق التنفس أثناء أداء الأنشطة اليومية البسيطة، مثل صعود السلالم أو المشي لمسافات قصيرة. كما تشمل العلامات التحذيرية الأخرى:

ضيق التنفس عند الاستلقاء.

تورم القدمين أو الكاحلين.

الإرهاق المستمر.

السعال الليلي المتكرر.

أهمية التشخيص المبكر

يسهم التشخيص المبكر في الحد من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بأمراض القلب، وتشمل الفحوصات الطبية التي تساعد على تحديد السبب الحقيقي لضيق التنفس:

تخطيط كهربية القلب.

تصوير صدى القلب (الإيكو).

الأشعة السينية للصدر.

تحاليل الدم.

ويؤدي الكشف المبكر والعلاج المناسب إلى تحسين جودة الحياة والحفاظ على كفاءة عمل القلب.

نصائح فعالة للوقاية من أمراض القلب

يمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، ويشمل ذلك:

الالتزام بنظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الامتناع عن التدخين.

تقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة.

السيطرة على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

الالتزام بالأدوية الموصوفة وتعليمات الطبيب.