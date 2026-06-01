صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، بشكل نهائي على تعيين رومان جوفمان رئيسا جديدا لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وذلك بعد رفض جميع الالتماسات القضائية المُقدّمة ضد تعيينه، ليتولى مهامه رسميا اعتبارا من يوم الثلاثاء خلفا لرئيس الجهاز المنتهية ولايته ديفيد دادي برنييع.

انقسام قضائي حول القرار وإنهاء الجدل القانوني

جاء قرار المحكمة بأغلبية القاضيين عوفر جروسكوفف وأليكس شتاين، مقابل معارضة القاضية دافنا باراك إيريز، ما أنهى الجدل القانوني والسياسي الذي رافق عملية التعيين خلال الفترة الماضية، حسبما أفادت القناة "12 العبرية"، اليوم الإثنين.

كما رفضت المحكمة الاعتراضات التي تقدمت بها المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إلى جانب رئيس لجنة تعيين كبار المسؤولين آشر جرونس، بشأن تعيين جوفمان في المنصب، بحسب القناة العبرية.

المحكمة تنفي وجود مخالفات تمس نزاهة جوفمان

أكد القاضي جروسكوفف، في حيثيات الحكم، عدم وجود أي شبهة أخلاقية أو قانونية تمس بنزاهة جوفمان، الذي يُشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نافيا المزاعم المرتبطة بقضية أمنية وجنائية تعود إلى عام 2022.

وأضاف القاضي، أن الإخفاقات السلوكية التي سُجلت في الوحدة العسكرية التي كان يقودها آنذاك لا ترقى إلى مستوى يمنع تعيينه في المنصب، واصفا إياها بأنها "هامشية"، وفق القناة العبرية.

المستشارة القضائية تتعهد بالدعم القانوني

من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، احترامها لقرار المحكمة العليا، مؤكدة أنها ستقدم الدعم القانوني الكامل لرئيس الموساد الجديد خلال فترة توليه مهام المنصب.

دعم من رئيس الموساد المغادر والرئيس الإسرائيلي

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس الموساد المنتهية ولايته دادي برنييع، رسالة إلى قادة وموظفي الجهاز دعاهم فيها إلى الالتفاف حول جوفمان وتقديم الدعم له خلال المرحلة المقبلة، رغم معارضته السابقة لتعيينه.

كما رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بالمصادقة على التعيين، مشيدا بسجل جوفمان العسكري، ومستذكرا إصابته البالغة خلال اشتباكات أكتوبر 2023، معتبرا أن خبرته وشجاعته تؤهلانه لقيادة جهاز الموساد لمواصلة العمليات الاستخباراتية والأمنية للاحتلال في ظل ما وصفها بـ"التحديات الراهنة"، بحسب مزاعمه.

ورغم الجدل القانوني والمعارضة الشديدة التي رافقت عملية التعيين، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان عازما على اختيار رومان جوفمان لهذا المنصب، بحسب تقارير وسائل إعلام عبرية.