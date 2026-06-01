أسعار الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية.. خبراء يكشفون التوقعات

قال خبيران اقتصاديان خلال حديثهم مع "مصراوي" إن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية واستمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وسط توقعات بتراجع أو استقرار الأسعار حال تجدد التصعيد العسكري، مقابل عودة الارتفاعات إذا اتجهت الأوضاع نحو التهدئة الدائمة ووقف إطلاق النار.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تذبذبا بين الصعود والهبوط، متأثرة بحالة التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران في بعض الفترات، وتجدد التوترات العسكرية بينهما في أوقات أخرى.

وانخفض سعر الذهب عالميا بنسبة 0.74% ليصل إلى نحو 4506 دولارات للأونصة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك عقب القصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%.

الذهب تحت ضغط التوترات الجيوسياسية

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، موضحا أنه في حال عودة أو استمرار العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران قد يتعرض الذهب لضغوط تدفعه إلى التراجع أو الاستقرار قرب مستوياته الحالية.

وأوضح أنيس أن بعض الدول قد تضطر في أوقات التوترات إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب لتوفير سيولة دولارية تستخدم في شراء النفط، وهو ما قد يضغط على الأسعار عالميا.

وأضاف أنه في حال تأكد الأسواق من وجود سلام أو وقف كامل لإطلاق النار فمن المرجح أن يعاود الذهب الارتفاع مجددا وقد يقترب من المستويات التي سجلها قبل اندلاع الحرب.

وكانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى تاريخي بنهاية يناير الماضي عند 5600 دولار للأونصة.

3% زيادة محتملة قي الذهب

ومن جانبه، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على عاملين رئيسيين، في مقدمتها استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا أنه في هذه الحالة قد يسجل الذهب ارتفاعات محدودة تتراوح بين 1% و3%.

وأشار معطي إلى أنه إذا تحولت الهدنة إلى اتفاق دائم فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بوتيرة أكبر، لتتجاوز مكاسبها 7% إلى 10% وقد تصعد فوق مستوى 5000 دولار للأونصة.

وأضاف أن انهيار الهدنة وعودة التصعيد العسكري قد يدفعان الذهب إلى التراجع مجددا.

وأوضح معطي أن تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لم تعد تؤثر في الأسواق بنفس القوة السابقة في ظل تركيز المستثمرين على الإجراءات الفعلية على الأرض أكثر من التصريحات، مشيرا إلى أن استمرار التصريحات دون خطوات تنفيذية قد يبقي بعض الضغوط على الذهب لكنها لن تكون كبيرة.

اقرأ ايضًا:

ثروة الوليد بن طلال تقفز بنحو1.7 مليار دولار في يوم واحد.. ما السبب؟

إجازة أسبوعين.. لماذا تغلق محلات الجزارة أبوابها بعد عيد الأضحى؟

أرباح "جهينة" تقفز 123% خلال الربع الأول من 2026