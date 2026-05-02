العيش البلدي يعد من أساسيات المائدة المصرية، ويتميز بخميرة طبيعية وغنى بالألياف مقارنة بالخبز الأبيض المصنع.

ولكن، هل يمكن أن يكون تناوله يوميا مفيدا أم ضارا؟ نكشف في هذا التقرير أهم الفوائد والمخاطر المرتبطة بالعيش البلدي، مع نصائح لضمان الاستفادة المثلى منه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ما هي فوائد تناول العيش؟

بحسب خبراء التغذية، العيش البلدي يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم الصحة اليومية:

-مصدر للطاقة: غني بالكربوهيدرات التي تمد الجسم بالنشاط.

-غني بالألياف: يعزز الهضم ويقلل مشاكل الإمساك.

-دعم صحة الجهاز الهضمي: الألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

-مناسب للسيطرة على الوزن عند الاعتدال: يزيد الشبع ويساعد على تقليل الإفراط في الأطعمة الأخرى.

هل هناك مخاطر عند الإفراط في تناول الخبز؟

رغم فوائده، إلا أن تناول الخبز بكميات كبيرة قد يؤدي لبعض المشكلات الصحية:

-زيادة الوزن:

الإفراط دون نشاط بدني يرفع السعرات الحرارية ويؤدي لزيادة الوزن.

-ارتفاع نسبة السكر في الدم:

رغم أفضلية العيش البلدي على الخبز الأبيض، إلا أن الكميات الكبيرة قد تؤثر على مستويات السكر، خصوصا لمرضى السكري.

-محتوى الصوديوم:

بعض الأنواع المصنوعة بالخميرة السريعة أو الصناعية تحتوي على نسبة أعلى من الملح.

كيف يمكن تناول العيش البلدي بطريقة صحية؟

-تناول قطعة أو قطعتين مع الوجبات اليومية يكفي.

-دمجه مع الخضار أو البروتينات يساعد على ضبط معدل امتصاص السكر.

-اختر الخبز الطازج والخالي من المواد الحافظة الصناعية.

