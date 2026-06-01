ولدت النجمة العالمية مارلين مونرو في الأول من يونيو عام 1926، ورحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 36 عاما، لتبقى واحدة من أبرز أيقونات السينما والجمال في القرن العشرين، بعدما تركت بصمة خالدة في تاريخ الفن.

ووثقت وفاتها رسميا يوم 5 أغسطس عام 1962 على أنها "انتحار محتمل"، وهو ما فتح الباب أمام العديد من الشائعات التي استمرت لعقود طويلة.

وعثر على مونرو متوفاة داخل منزلها في لوس أنجلوس بعد أن لاحظت خادمتها عدم استجابتها، وتم كسر نافذة غرفتها والدخول إليها قبل استدعاء الشرطة.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي عن وجود جرعة مميتة من المهدئات في جسدها، ما دفع المحققين إلى ترجيح فرضية الانتحار، فيما قدر الأطباء وقت الوفاة بما يتراوح بين 6 و8 ساعات قبل العثور عليها.

وأفادت الشرطة وقتها بأنها تواصلت مع طبيبها النفسي مساء اليوم السابق، شاكية من الأرق، فنصحها بالخروج في نزهة.

في المقابل، شكك عدد من أصدقائها المقربين في فرضية الانتحار، مؤكدين أنها كانت تخطط لأعمال فنية جديدة وتسعى لتسوية خلافاتها مع 20th Century Fox بشأن فيلم Something's Got to Give.

هل تسبب الإهمال الطبي في قتل مارلين مونرو؟

كشف كاتب السير الذاتية Andrew Wilson معلومات تشير إلى أن وفاة مونرو ربما جاءت نتيجة إهمال طبي.

ووفقًا لما نُشر في صحيفة The Times البريطانية، فإن طبيبها الشخصي أخفى معلومات مهمة عن المحققين لسنوات طويلة، في محاولة لتجنب المسؤولية عن أخطاء طبية.

وقدمت مارلين مونرو خلال مسيرتها الفنية أكثر من 30 عملًا سينمائيًا، بدأت خلالها كعارضة أزياء وممثلة أدوار ثانوية، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز نجمات هوليوود وأيقونات السينما العالمية، ومن أشهر أعمالها: فيلم Gentlemen Prefer Blondes، وفيلم Some Like It Hot، وفيلم The Seven Year Itch، وفيلم How to Marry a Millionaire.

