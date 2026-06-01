إعلان

في ذكرى ميلادها الـ 100.. لغز وفاة النجمة مارلين مونرو

كتب : سهيلة أسامة

05:24 م 01/06/2026

مارلين مونرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ولدت النجمة العالمية مارلين مونرو في الأول من يونيو عام 1926، ورحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 36 عاما، لتبقى واحدة من أبرز أيقونات السينما والجمال في القرن العشرين، بعدما تركت بصمة خالدة في تاريخ الفن.

ووثقت وفاتها رسميا يوم 5 أغسطس عام 1962 على أنها "انتحار محتمل"، وهو ما فتح الباب أمام العديد من الشائعات التي استمرت لعقود طويلة.

وعثر على مونرو متوفاة داخل منزلها في لوس أنجلوس بعد أن لاحظت خادمتها عدم استجابتها، وتم كسر نافذة غرفتها والدخول إليها قبل استدعاء الشرطة.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي عن وجود جرعة مميتة من المهدئات في جسدها، ما دفع المحققين إلى ترجيح فرضية الانتحار، فيما قدر الأطباء وقت الوفاة بما يتراوح بين 6 و8 ساعات قبل العثور عليها.

وأفادت الشرطة وقتها بأنها تواصلت مع طبيبها النفسي مساء اليوم السابق، شاكية من الأرق، فنصحها بالخروج في نزهة.

في المقابل، شكك عدد من أصدقائها المقربين في فرضية الانتحار، مؤكدين أنها كانت تخطط لأعمال فنية جديدة وتسعى لتسوية خلافاتها مع 20th Century Fox بشأن فيلم Something's Got to Give.

هل تسبب الإهمال الطبي في قتل مارلين مونرو؟

كشف كاتب السير الذاتية Andrew Wilson معلومات تشير إلى أن وفاة مونرو ربما جاءت نتيجة إهمال طبي.

ووفقًا لما نُشر في صحيفة The Times البريطانية، فإن طبيبها الشخصي أخفى معلومات مهمة عن المحققين لسنوات طويلة، في محاولة لتجنب المسؤولية عن أخطاء طبية.

وقدمت مارلين مونرو خلال مسيرتها الفنية أكثر من 30 عملًا سينمائيًا، بدأت خلالها كعارضة أزياء وممثلة أدوار ثانوية، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز نجمات هوليوود وأيقونات السينما العالمية، ومن أشهر أعمالها: فيلم Gentlemen Prefer Blondes، وفيلم Some Like It Hot، وفيلم The Seven Year Itch، وفيلم How to Marry a Millionaire.

اقرأ أيضًا:

يارا السكري تستعرض أناقتها بإطلالات مختلفة.. والجمهور:"فراولة"- صور

لطيفة عن ألبومها الجديد: "فرحانة بيه وفيه أسامي أول مرة أتعاون معاهم"

مارلين مونرو ذكرى ميلاد مارلين مونرو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"معلومات المناخ" يحدد 10 احتياطات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026 -
أخبار مصر

"معلومات المناخ" يحدد 10 احتياطات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026 -
الصور الأولى من موقع حريق خلف مجمع مستشفيات ميت خلف بالمنوفية
أخبار المحافظات

الصور الأولى من موقع حريق خلف مجمع مستشفيات ميت خلف بالمنوفية
أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
علاقات

أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

إصابة سفينة شحن بمقذوف "مجهول" في شمال الخليج العربي
شئون عربية و دولية

إصابة سفينة شحن بمقذوف "مجهول" في شمال الخليج العربي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء حارة وسحب متفرقة.. بيان مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة
بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026