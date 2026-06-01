قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بداعش أكتوبر، لجلسة 1 أغسطس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

أمر إحالة المتهمين بخلية داعش أكتوبر

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تهم تمويل الإرهاب

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وجه للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في أطفيح والجيزة.

