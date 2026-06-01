إعلان

قرار جديد بشأن محاكمة 6 متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر

كتب : محمود الشوربجي

06:23 م 01/06/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بداعش أكتوبر، لجلسة 1 أغسطس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

أمر إحالة المتهمين بخلية داعش أكتوبر

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تهم تمويل الإرهاب

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الثانى وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وجه للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في أطفيح والجيزة.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة خلية داعش أكتوبر الإرهاب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
رياضة عربية وعالمية

بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس
رياضة محلية

تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الأول في أمريكا استعدادا لكأس
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مذيعة تتضرر من زوجها بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مذيعة تتضرر من زوجها بالجيزة
إيران تحذّر سكان شمال إسرائيل من الإخلاء حال استهداف ضاحية بيروت
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر سكان شمال إسرائيل من الإخلاء حال استهداف ضاحية بيروت
أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب
علاقات

أسرار النباتات المفترسة حول العالم.. صور تكشف غرائب وعجائب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء حارة وسحب متفرقة.. بيان مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة
بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026