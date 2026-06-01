العنب من الفواكه الغنية بالمغذيات والمركبات النباتية التي تعزز الصحة العامة، إذ يحتوي على مضادات أكسدة قوية، وفيتامينات، وألياف، ما يجعله غذاء متعدد الفوائد للجسم.

وفقا لموقع "health"، إليك الفوائد الصحية لتناول العنب:

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي العنب على مواد كيميائية قد تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، التي تسبب الإجهاد التأكسدي، وترتبط بالإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان.

تعزيز صحة القلب

مضادات الأكسدة "البوليفينولات" الموجود في العنب تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية.

تقوية المناعة

كما أن العنب مصدرا غنيا بـفيتامين سي، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوى ويقوي جهاز المناعة ضد العدوى والفيروسات.

تقليل الالتهابات

المركبات المضادة للالتهاب في العنب تعمل على تقليل الالتهابات المزمنة، والتي ترتبط بأمراض مثل السرطان وألزهايمر وأمراض القلب.

تنظيم مستوى السكر في الدم

يساعد تناوله على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما قد يجعله مفيدا لمرضى السكري ويمنع تقلب مستويات السكر المفاجئة.

دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة به قد تحسن حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تحسين وظائف الدماغ

المركبات النباتية في العنب قد تساهم في تحسين الذاكرة والانتباه والوظائف المعرفية، وتحد من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

الوقاية من الأمراض المزمنة

كونه غني بأكثر من 1600 مغذ نباتي، لذا قد يساعد على تعافي الخلايا المتضررة من الإجهاد التأكسدي، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان والسكري.

تعزيز صحة البشرة

يؤدي استهلاكه أيضا إلى حماية البشرة من أضرار الشمس وتحسين شبابها وصحتها من الداخل، بجانب استخدام واقي الشمس.

تحسين صحة العيون

يحتوي العنب على اللوتين والزياكسانثين، مضادات أكسدة تحمي شبكية العين وتقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وتحمي من الضوء الأزرق للأجهزة الإلكترونية.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر تناول العنب على البشرة؟

دراسة: تناول العنب يوميا يعزز صحة القلب والدماغ

تدعم صحة القلب والشرايين.. 8 فواكه لا غنى عنها

