أكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحريق الذي شهدته منطقة ميت خلف بمدينة شبين الكوم اندلع داخل مركز الصيانة الإقليمي الواقع خلف مجمع مستشفيات ميت خلف، مشيرًا إلى نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون تأثير على المستشفيات أو المرضى.

لا تأثير على المرضى أو الخدمات الطبية

وأوضح المصدر، أن جميع المرضى داخل المستشفيات بخير، ولم تتأثر الأقسام الطبية أو الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين بالحريق أو الانبعاثات الناتجة عنه، مؤكدًا انتظام العمل بصورة طبيعية داخل مختلف المنشآت الطبية بالمجمع.

السيطرة على الحريق واستمرار أعمال التبريد

وأشار المصدر إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على النيران، فيما تتواصل أعمال التبريد بموقع الحادث للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.

فحص أسباب اندلاع الحريق

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة بدأت أعمال الفحص والمعاينة الفنية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى محيط مجمع مستشفيات ميت خلف بمدينة شبين الكوم، عقب تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق بالمنطقة الخلفية للمجمع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة، قبل أن تكشف المتابعة الميدانية أن النيران اندلعت داخل مركز الصيانة الإقليمي خلف مجمع المستشفيات، دون وقوع إصابات أو تأثير على المرضى أو الخدمات الصحية.