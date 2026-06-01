إعلان

مصدر بصحة المنوفية يوضح لـ"مصراوي" ملابسات حريق نشب خلف مجمع ميت خلف

كتب : أحمد الباهي

06:13 م 01/06/2026

جانب من الحريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحريق الذي شهدته منطقة ميت خلف بمدينة شبين الكوم اندلع داخل مركز الصيانة الإقليمي الواقع خلف مجمع مستشفيات ميت خلف، مشيرًا إلى نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه دون تأثير على المستشفيات أو المرضى.

لا تأثير على المرضى أو الخدمات الطبية

وأوضح المصدر، أن جميع المرضى داخل المستشفيات بخير، ولم تتأثر الأقسام الطبية أو الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين بالحريق أو الانبعاثات الناتجة عنه، مؤكدًا انتظام العمل بصورة طبيعية داخل مختلف المنشآت الطبية بالمجمع.

السيطرة على الحريق واستمرار أعمال التبريد

وأشار المصدر إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على النيران، فيما تتواصل أعمال التبريد بموقع الحادث للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.

فحص أسباب اندلاع الحريق

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة بدأت أعمال الفحص والمعاينة الفنية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى محيط مجمع مستشفيات ميت خلف بمدينة شبين الكوم، عقب تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق بالمنطقة الخلفية للمجمع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة، قبل أن تكشف المتابعة الميدانية أن النيران اندلعت داخل مركز الصيانة الإقليمي خلف مجمع المستشفيات، دون وقوع إصابات أو تأثير على المرضى أو الخدمات الصحية.

الحماية المدنية تنجح في إخماده

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز الصيانة الإقليمي مستشفيات ميت خلف المنوفية شبين الكوم ميت خلف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
رياضة عربية وعالمية

بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مذيعة تتضرر من زوجها بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مذيعة تتضرر من زوجها بالجيزة
"معلومات المناخ" يحدد 10 احتياطات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026 -
أخبار مصر

"معلومات المناخ" يحدد 10 احتياطات مهمة للمزارعين خلال فصل الصيف 2026 -
في ذكرى ميلادها الـ 100.. لغز وفاة النجمة مارلين مونرو
زووم

في ذكرى ميلادها الـ 100.. لغز وفاة النجمة مارلين مونرو

البنك الدولي: الشركات في مصر تنتظر 3 أشهر للحصول على الكهرباء و9 أيام فقط
اقتصاد

البنك الدولي: الشركات في مصر تنتظر 3 أشهر للحصول على الكهرباء و9 أيام فقط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء حارة وسحب متفرقة.. بيان مهم من "الأرصاد" بشأن طقس الساعات المقبلة
بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026