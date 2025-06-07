يخفض الكوليسترول.. كوب من هذا الطعام يوميا يفعل العجب بقلبك

يمكن لتناول الفاصوليا، أن يكون بمثابة كنز لصحتك، وفقًا لدراسة جديدة، إذ أدى تناول كوب منها يوميًا إلى تحسين صحة مجموعة صغيرة من الأشخاص المصابين بمرض السكري - وهي حالة حيث تسبب مستويات السكر المرتفعة في الدم الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

وقالت الباحثة مورجان سميث، المرشحة للدكتوراه في معهد إلينوي للتكنولوجيا: "توصلت دراستنا إلى أن استهلاك الفاصوليا ساعد بشكل كبير على خفض الكوليسترول وتقليل الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، على الرغم من أن مستويات الجلوكوز لم تتغير"، بحسب healthday.

وهذا أمر جيد، لأن الأشخاص المصابين بمرض السكري غالبا ما يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول والالتهابات المزمنة، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية مزمنة أخرى مثل أمراض القلب، كما قالت سميث.

وفي الدراسة، طلب الباحثون من 72 شخصا بشكل عشوائي تناول الفاصوليا السوداء أو الحمص أو الأرز لمدة 12 أسبوعا، وأظهرت النتائج أن الحمص أدى إلى انخفاض إجمالي الكوليسترول لدى الأشخاص بشكل كبير، وبالمثل، تسبب الفاصولياء السوداء في انخفاض مؤشرات الالتهاب في الدم.

وقالت سميث: "أظهرت دراستنا فوائد تناول الفاصوليا لدى البالغين المصابين بمرحلة ما قبل السكري، لكنها خيار ممتاز للجميع، يمكن استخدام هذه النتائج لإرشاد الإرشادات الغذائية، أو للأطباء، أو لبرامج الصحة العامة التي تُركز على الوقاية من أمراض القلب والسكري".

وقال الباحثون إنه من السهل نسبيًا استبدال الفاصوليا بمكونات أقل صحية في العديد من الوصفات، فقط انتبه إذا كانت الفاصوليا تحتوي على أي سكريات أو ملح مضاف.

وأضافت سميث: "هناك طرق عديدة لإدخال الفاصولياء في نظامك الغذائي المعتاد، كوسيلة اقتصادية لدعم الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، يمكنك مزجها لإضافة نكهة مميزة إلى قاعدة الحساء، أو إضافتها إلى السلطة، أو دمجها مع حبوب أخرى مثل الأرز ".

ويخطط الباحثون في المرحلة المقبلة لدراسة كيفية تأثير تناول الفاصوليا على صحة الأمعاء.

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