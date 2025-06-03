9 أطعمة ومشروبات صحية تساعدك على حرق الدهون وإنقاص الوزن

كتبت: نورهان ربيع

هناك بعض الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن للوصول إلى الجسم المثالي. وفيما يلي نُوضح أهمها، بحسب ما ذكره موقع Healthline:

1- الأسماك الدهنية

يحتوي السلمون، والرنجة، والسردين، والماكريل، وغيرها من الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا 3، التي قد تساعد على فقدان دهون الجسم. كما تُعد هذه الأسماك مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة، مما يُعزز الشعور بالشبع ويُساهم في زيادة معدل الأيض.

2- القهوة

تُعد القهوة مصدرًا غنيًا بالكافيين، الذي قد يساعد على حرق الدهون، بشرط ألا تتجاوز الكمية المتناولة 400 ملغ يوميًا، لتجنّب آثاره الجانبية مثل الأرق.

3- البيض

على الرغم من أن صفار البيض كان يُتجنب تقليديًا بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول فيه، فإن البيض الكامل يُعتبر خيارًا صحيًا لإنقاص الوزن. فهو غني بالعناصر الغذائية ويحتوي على نسبة عالية من البروتين، مما يساعد على كبح الجوع وتقليل الإفراط في تناول الطعام. كما أن هضم البروتين يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية.

4- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين، ويُعدّ مصدرًا ممتازًا لمادة “الإبيغالوكاتشين جالات (EGCG)”، وهي من مضادات الأكسدة التي تُعزز حرق الدهون وتُساعد على تقليل دهون البطن.

5- بروتين مصل اللبن

يساعد تناول بروتين مصل اللبن على كبح الشهية، حيث يُحفز إفراز هرمونات الشبع مثل PYY وGLP-1، كما أنه يُعزز حرق الدهون ويساهم في فقدان الوزن.

6- خل التفاح

تشير عدة دراسات أُجريت على الحيوانات إلى أن حمض الأسيتيك، وهو المكون الرئيسي في خل التفاح، قد يُساعد على زيادة حرق الدهون وتقليل تراكم دهون البطن.

7- الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مضادات أكسدة قوية، أبرزها الكابسيسين، الذي قد يُساهم في تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه من خلال تعزيز الشعور بالشبع والحد من الإفراط في تناول الطعام.

8- الزبادي اليوناني كامل الدسم

يُعد الزبادي اليوناني كامل الدسم مغذيًا للغاية، ويُعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين والبوتاسيوم والكالسيوم. وتشير الدراسات إلى أن تناول منتجات الألبان الغنية بالبروتين يُعزز فقدان الوزن والدهون.

9- زيت الزيتون

يتكوّن معظم زيت الزيتون من حمض الأوليك، الذي ثبت أن له تأثيرًا إيجابيًا في تقليل الدهون وكتلة الجسم.

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