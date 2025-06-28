بطريقة غير متوقعة.. شابة تكتشف إصابتها بورم في الغدد الصماء العصبية

كتبت- شيماء مرسي

بعد أشهر من آلام المعدة المزمن وخسارة وزن بلغت 10 كيلوجرامات في شهرين فقط أصيبت شابة بريطانية تدعى "برونا جيتيرتكان" بسرطان مميت في جدار المعدة.

وكان الألم الذي تعانيه برونا لا يحتمل، حيث كانت تشعر بالتعب والغثيان والقيء، لذا ذهبت إلى المستشفى، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ومع ذلك، لم تأخذ الأمور مسارها الصحيح، وشخصت حالتها في البداية بـالقلق، ووصف لها الأطباء مضادات اكتئاب.

وتجاهل الأطباء أعراضها المتفاقمة باستمرار، مما أدى إلى تدهور حالتها بشكل ملحوظ بدلا من تحسنها.

وفي النهاية، وبعد أكثر من عامين وشهرين من المعاناة والبحث، تمكن الأطباء أخيرا من وضع تشخيص دقيق لحالتها، لكن للأسف، انتشر السرطان بالفعل في جسدها.

وأبلغ الأطباء برونا بوجود كتلة ضخمة بحجم 10 سنتيمترات في بطنها، بالإضافة إلى نقائل في الكبد.

وهذا الاكتشاف المروع فسر أخيرا آلام المعدة المستمرة التي عانت منها لفترة طويلة وكشف فحص مفصل، شمل أخذ خزعات، عن التشخيص النهائي وهو ورم عضلي معوي.

وقالت برونا: "أعاني من ورم غدد صماء عصبي من الدرجة الثانية يقع في منطقة البنكرياس خلف الصفاق وانحناء المعدة".

الأعراض التي عانت منها برونا

ألم وحرقة المعدة والغثيان وعسر الهضم والإسهال وآلام شديدة في البطن وفقدان الوزن.

ما هي الأورام الغدد الصماء العصبية؟

هي مجموعة من الأورام النادرة التي تبدأ في الخلايا العصبية الصماوية، والتي تجمع بين خصائص الخلايا العصبية والخلايا الصماوية المنتجة للهرمونات.

وتكون معظم أورام الغدد الصماوية العصبية خبيثة.

ويوجد أنواع عديدة من أورام الغدد الصماء العصبية، وأعراضها يسهل الخلط بينها وبين حالات أخرى أقل خطورة.

وتختلف خصائص أورام الغدد الصماء العصبية، بما في ذلك مدى عدوانيتها، والأعراض التي تسببها، وأفضل العلاجات، باختلاف الورم.

وقد تصيب أورام الغدد الصماء العصبية حوالي 6 من كل 100,000 شخص حول العالم.

أسباب الأورام الغدد الصماء العصبية

التغيرات الجينية

الأورام الصماء المتعددة

متلازمة فون هيبل لينداو

مجمع التصلب الدرني

متلازمة كاودن

علامات الأورام الغدد الصماء العصبية

التعب

ألم المعدة

إسهال

الغثيان والقيء

ضيق التنفس

السعال الدموي

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