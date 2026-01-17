5 عادات صباحية بسيطة تحميك من الصداع المزمن.. احرص عليها

تكرار الصداع المزمن يمكن أن يعيق يومك قبل أن يبدأ، لكن إدراج بعض العادات الصباحية السهلة في روتينك اليومي يقلص بشكل كبير فرصة إصابتك بالصداع أو النوبات الشديدة، بحسب "americanmigrainefoundation".

شرب الماء فور الاستيقاظ

بعد ساعات من النوم يفقد الجسم الكثير من السوائل، والجفاف من أبرز مسببات الصداع.

ابدأ صباحك بكوبين من الماء لترطيب جسمك وتعويض ما فُقد أثناء النوم، فهذا يساعد على تقليل نوبات الصداع.

الالتزام بجدول نوم منتظم

النوم غير المنتظم أو نقص ساعات النوم يعد من أهم المحفزات للصداع النصفي وأنواع أخرى من الصداع.

احرص على النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم لتحسين جودة النوم وتقليل الصداع.

ممارسة تمارين خفيفة أو تمارين تمددية

النشاط البدني الصباحي الخفيف مثل التمدد أو المشي يُحسّن الدورة الدموية ويُخفّف التوتر العضلي الذي غالبًا ما يسبب الصداع.

حتى دقائق قليلة من التمارين يمكن أن تعزز شعورك بالنشاط وتقلل من ألم الرأس.

تناول إفطار متوازن بانتظام

تأخير الوجبة الأولى أو تخطيها قد يؤدي إلى انخفاض سكر الدم، مما يفاقم الصداع أو يثير نوبات النصفي.

احرص على إفطار متوازن يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات الصحية للحفاظ على مستويات الطاقة وثباتها.

تقليل التوتر عبر التنفس أو التأمل البسيط

التوتر هو عامل معروف في تهييج الصداع، قبل بدء اليوم، مارس تمرين تنفس عميق أو تأمل بسيط لبضع دقائق لترخي عضلاتك وتهدئ أعصابك؛ هذا يقلّل من احتمالات الصداع خلال اليوم.