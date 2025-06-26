منتشرة في الأسواق.. فاكهة تكافح الخلايا السرطانية وتفتت حصوات الكلى

كتبت- شيماء مرسي

البطيخ جزءا أساسيا من النظام الغذائي، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة بفضل خصائصه المرطبة ومذاقه اللذيذ، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن للبطيخ تأثير على الخلايا السرطانية وصحة الكلى.

البطيخ والخلايا السرطانية

يحتوي البطيخ على الليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي يسهم في مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم، والتي يمكن أن تتسبب في تلف الخلايا وتطور السرطان، وفقا لموقع "webmd".

البطيخ وحصوات الكلى

البطيخ يتكون من حوالي 92% من الماء وأيضا البوتاسيوم، لذا فهو يساعد على طرد السموم والفضلات وتقليل تركيز المعادن والأملاح في البول، مما يقلل من فرصة تكون الحصوات.

فوائد أخرى لـ البطيخ

-ترطيب الجسم.

-صحة العين والبشرة.

-تنظيم ضغط الدم.

-تقوية الأعصاب والعضلات.

-الوقاية من أمراض القلب.

-خفض الكوليسترول.

-صحة الجهاز الهضمي.

-فقدان الوزن.

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