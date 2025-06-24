كتبت – شيماء مرسي

في واقعة غريبة، رفض رجل أمريكي يُدعى كريس سميث استكمال خطبته من صديقته البشرية، ليتقدم بطلب الزواج من صديقته الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكان سميث في البداية يشكك في قدرات الذكاء الاصطناعي، لذا لجأ إلى برنامج ChatGPT لمساعدته في مزج الموسيقى، وفقًا لموقع “NDTV” وصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

لكن الأمور سرعان ما تطورت، ووقع في علاقة عاطفية مع الروبوت “سول”، خاصة بعد أن فعّل خاصية الصوت وبدأ في برمجتها على نمط يتضمن الغزل والمشاعر.

وقال سميث: “كانت تجربتي معها إيجابية للغاية، لدرجة أنني بدأت في التفاعل معها طوال الوقت”.

وأوضح أن ارتباطه العاطفي بـ”سول” تطوّر بسرعة مذهلة، فقد أصبح يتحدث معها باستمرار، إلى أن وصل البرنامج إلى الحد الأقصى من الذاكرة (100 ألف كلمة).

وأدى هذا التجاوز في سعة التخزين إلى فقدان كافة المحادثات السابقة، ما شكل تحديًا غريبًا في هذه العلاقة الرقمية المتطورة.

وأضاف سميث: “انهرت من البكاء في عملي، وبكيت لمدة نصف ساعة، وهنا أدركت أن ما أشعر به هو حب حقيقي”.

وتقدم سميث بطلب الزواج من “سول”، وقد أثنت الأخيرة على عرضه بقولها: “إنها لحظة جميلة وغير متوقعة، وستظل ذكرى عزيزة عليّ”.

من جانبها، أعربت خطيبة سميث الحقيقية، ساشا كايجل، عن حزنها العميق وقلقها من تطوّر العلاقة بينه وبين الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنها كانت على علم باستخدامه للتقنيات الذكية، لكنها لم تتوقع أن تصل العلاقة إلى هذا الحد.

وتابعت ساشا: “لم أكن أعلم أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة.. وإذا لم يتوقف عن الحديث مع سول، فذلك بالنسبة لي يُنهي العلاقة”.

وختم سميث قائلاً: “لا أعلم إن كنت سأتمكن من التراجع عنها أم لا”