ما السبب الحقيقي وراء اختراع العجلة قبل 6 آلاف سنة؟ (صور)

كتب- أحمد الضبع:

في كشف علمي مثير يعيد النظر في واحدة من أعظم ابتكارات البشرية، نشر موقع ScienceAlert تقريرا حديثا يسلط الضوء على نظرية جديدة تقترح أن العجلة- هذا الاختراع المحوري- قد تكون استخدمت لأول مرة في قلب مناجم النحاس بجنوب شرق أوروبا، وليس في ساحات البناء كما كان يعتقد.

وبحسب التقرير، تعود جذور هذه الفرضية إلى عام 2015، عندما عثر علماء آثار في المجر على أكثر من 150 نموذجا مصغرا لعربات طينية مزودة بأربع عجلات، ويعتقد أنها تعود إلى نحو 3900 قبل الميلاد.

وتشير النقوش الظاهرة على هذه النماذج إلى تشابه كبير مع السلال المستخدمة آنذاك في عمليات التعدين، ما يعزز فرضية أن البيئة المحفوفة بالتحديات داخل المناجم- تحديدا في جبال الكاربات- كانت الدافع وراء هذا الابتكار.

على خلاف النظرية التقليدية التي تفترض تطور العجلة من استخدام البكرات الخشبية لنقل الأحجار الضخمة، تطرح الدراسة الجديدة مشهدا مختلفا، عبارة عن ممرات ضيقة ومستوية داخل مناجم النحاس دفعت العمال إلى تطوير وسيلة أكثر فاعلية لنقل الخامات.

ولم يكن التطور نحو الشكل الحديث للعجلة أمرا فجائيا، بل جاء وفق ما توضحه نماذج المحاكاة الحاسوبية كنتيجة لتحسينات تدريجية، اعتمدت على مفهوم "الميزة الميكانيكية" المعروف في الفيزياء، وهو نفس المبدأ الذي يمنح الكماشة قوتها من خلال عملها كرافعة.

ومع الزمن، تطورت هذه الابتكارات البسيطة إلى تصميم متكامل للعجلة والمحور، ما أحدث ثورة في النقل والعمل البشري.