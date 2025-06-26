احذر استخدام الهاتف قبل النوم.. 6 آثار خطيرة على دماغك ونفسيتك

كتبت - شيماء مرسي:

بالرغم من أن الهاتف أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، إلا أن استخدامه بطريقة خاطئة، خاصة في الليل، قد يكون له تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الدماغ والنفسية.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز أضرار استخدام الهاتف ليلًا قبل النوم، وفقًا لما ورد في موقع Health:

التأثير السلبي على وظائف المخ

يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة في الليل إلى إضعاف الوظيفة الإدراكية، ويؤثر على القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات.

فالدماغ يحتاج إلى نوم مريح لمعالجة المعلومات، وعندما يتقطع النوم بسبب استخدام الهاتف في وقت متأخر من الليل، تُقاطع هذه العملية، ما يؤدي إلى صعوبات في التركيز والانتباه والذاكرة، ومع الوقت قد يتأثر أداء الفرد في العمل واتخاذ القرار.

اضطراب النوم

يساهم الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف في تثبيط إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.

وعند انخفاض مستوياته، يصبح النوم أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى الأرق، اضطرابات النوم، والشعور بالتعب المزمن.

إجهاد العين ومشكلات الرؤية

التعرض المطوّل لشاشات الهاتف قبل النوم قد يؤدي إلى “إجهاد العين الرقمي”، وهي حالة ناتجة عن التركيز الطويل على الشاشات.

من أبرز الأعراض: جفاف العين، عدم وضوح الرؤية، الصداع، وقد يتطور الأمر إلى تلف في شبكية العين أو الإصابة بالتنكس البقعي، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر مع الوقت.

الاكتئاب والقلق

الاستخدام الليلي للهاتف قد يؤدي إلى تحفيز الدماغ بشكل مفرط، مما يعيق الاسترخاء ويؤدي إلى الأرق، التوتر، تقلبات المزاج، بل ويزيد من احتمالية الإصابة بالاكتئاب واضطرابات القلق.

السمنة

من العواقب الأقل شهرة لاستخدام الهاتف ليلًا، ارتباطه بزيادة الوزن والسمنة.

قلة النوم الناتجة عن استخدام الهاتف تؤثر على الهرمونات التي تنظم الشهية، مما يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن.

خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يمكن أن تؤدي الآثار طويلة المدى لقلة النوم وسوء استخدام الشاشات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل:

• السكري، نتيجة اضطراب في تنظيم السكر ومقاومة الأنسولين.

• ارتفاع ضغط الدم، بسبب تأثير الحرمان المزمن من النوم على القلب.

• أمراض القلب والأوعية الدموية، نتيجة الضغط المتواصل على الجهاز القلبي الوعائي.

القاعدة الذهبية لنوم أفضل

لصحة عقلية وجسدية أفضل، يُنصح بتجنب استخدام الهاتف قبل النوم بساعة إلى ساعتين على الأقل، ما يتيح للعقل فرصة للاسترخاء والاستعداد للنوم دون تشتت ناتج عن الشاشات

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