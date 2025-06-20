أطعمة شهيرة تعالج سرطان القولون والبروستاتا- لن تصدق

هناك العديد من الأطعمة التي تؤدي دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان والحد من تطوره، خاصةً أنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تحمي الجسم.

ومن أبرز هذه الأطعمة التي تُعرف بخصائصها المضادة للسرطان والتي قد تكون فعالة في دعم مرضى سرطان القولون والبروستاتا، وفقًا لـ healthline.

الثوم

يحتوي على مركبات الكبريت والفلافونويد والسيلينيوم التي قد تساهم في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والقولون والمستقيم، وربما سرطان الرئة.

الخضراوات والفواكه

وخاصة تلك ذات الألوان الداكنة مثل التوت، الكرز، السبانخ، اللفت، الجزر، الطماطم، والبروكلي. هذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف التي تحارب الخلايا السرطانية وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، وتساعد في تحريك الطعام بسرعة أكبر في الجهاز الهضمي مما يقلل من امتصاص المواد المسرطنة في القولون.

البقوليات

مثل الفاصوليا، العدس، الحمص. غنية بالألياف التي تحمي فلورا الأمعاء وتساعد على نمو البكتيريا المفيدة، مما يساهم في الوقاية من سرطان المستقيم.

الحبوب الكاملة

مثل الشوفان، الشعير، الأرز البني، والخبز والمعكرونة المصنوعين من الحبوب الكاملة. توفر الألياف التي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من سرطان القولون.

الطماطم

تحتوي على مادة الليكوبين، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، خاصة لسرطان البروستاتا.

المأكولات البحرية والأسماك الدهنية

مثل السلمون، غنية بأحماض أوميغا 3 التي تقلل من الالتهابات وقد تكون مفيدة لمرضى سرطان القولون.

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