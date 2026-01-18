18 صورة ترصد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 24 صورة ترصد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، وسط هدوء وانضباط داخل اللجان.

وأظهرت الصور انتظام دخول الطلاب لأداء الامتحانات، وحرص اللجان على الالتزام بالإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مع متابعة دقيقة من المشرفين والملاحظين.

يذكر أن عددًا من جروبات الغش على تطبيق "تليجرام" شهدت تداول صور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، في الوقت الذي يؤدي فيه طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات داخل اللجان بمختلف المحافظات.

