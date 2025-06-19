كيف يؤثر البكاء على صحة الرجال؟

كشفت الدكتورة صوفيا سوليم، عالمة النفس الروسية، أن كبت البكاء والمشاعر السلبية قد يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والجهاز الهضمي لدى الرجال.

وقالت: "من المهم التأكيد على أن بكاء الرجال أمر طبيعي تمامًا، ولكنه غالبًا ما يتطلب ظروفًا معينة، وعلى سبيل المثال، يمكن للرجل أن يعبر عن مشاعره بأمان أثناء مشاهدة فيلم بمفرده أو مع أحبائه".

وأضاف: "هذا يرجع إلى أن معظم الرجال يجدون صعوبة في البكاء أمام الغرباء، مما يشير إلى الحاجة لمساحة آمنة وخاصة للتعبير عن هذه المشاعر، وفقا لموقع "m24".

وتابعت: "غالبا ما يؤدي كبت المشاعر إلى أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض نقص التروية أو الذبحة الصدرية، كما يعاني الجهاز الهضمي، حيث يسبب التوتر التهاب المعدة والتهاب الإثني عشر والقرحة وأمراض أخرى".

وأشارت: "من المهم تجنب المظاهر غير الطبيعية، مثل حالة الانفعال. وتحذر من صعوبة التخلص من حالة الانفعالات المدمرة".

وأوضحت: " كبت المشاعر السلبية يدمر جسم الإنسان. ويمكن أن يؤدي كبت المشاعر السلبية على المدى الطويل إلى ظهور أمراض جسدية".

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