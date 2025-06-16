بعد إصابة ملك أحمد زاهر.. علامات تكشف الإصابة بحساسية الدم

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر عن تعرضها لوعكة صحية طارئة، حيث أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن إصابتها بـ حساسية الدم التي استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أسباب وأعراض وعلاج حساسية الدم، وفقا لموقع "webteb".

ما هي حساسية الدم؟

الحساسية هي عبارة عن استجابة الجهاز المناعي لمواد غريبة قد تكون ضارة بالجسم وتسمى بالمواد المثيرة للحساسية,

وهذه المواد يمكن أن تشمل مجموعة واسعة من العناصر مثل بعض الأطعمة، أو حبوب اللقاح، أو وبر الحيوانات الأليفة.

وعندما يتعرض الجسم لهذه المواد، يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية المتنوعة.

وقد تتضمن هذه الاستجابة التهاب أو عطس أو مجموعة من الأعراض الأخرى.

الأسباب

المنتجات الحيوانية: وتشمل وبر الحيوانات الأليفة، والغبار.

الأدوية: مثل أدوية البنسلين (Penicillin) والسلفا (Sulfa-containing drugs).

الأطعمة: يعد القمح، والمكسرات، والحليب، والمحار، والبيض من أهم مسببات حساسية الدم.

لدغات الحشرات: وتشمل النحل، والدبابير، والبعوض.

النباتات: وتشمل على حبوب اللقاح، والأعشاب الضارة، والأشجار.

الأعراض

أعراض حساسية الدم الرئيسية، تشمل ما يلي:

عطس وسيلان أو انسداد في الأنف.

احمرار وحكة في العين.

قشعريرة مع حمى معتدلة أو شديدة.

السعال المصحوب بأعراض تنفسية حادة

زيادة معدل ضربات القلب أو الخفقان.

طفح جلدي أحمر

تورم الشفاه أو الوجه أو العينين.

جفاف البشرة واحمرارها وتشققها.

التعب المفرط.

آلام العضلات.

صداع الرأس.

أعراض حساسية الدم الشديدة

انتفاخ في الحلق والفم.

الدوار.

صعوبة التنفس.

ازرقاق الشفتين والجلد.

فقدان الوعي.

لذا فإن حساسية الدم المفرطة تعد حالة طبية طارئة تتطلب علاجا فوريا.

طرق تشخيص حساسية الدم

اختبار الجلد

يتم من خلاله وخز الجلد باستخدام إبرة صغيرة تحتوي على مواد مسببة للحساسية.

وتوضع كميات ضئيلة جدا من مسببات الحساسية المشتبه بها على الجلد، وعادة ما يكون ذلك على الساعد أو الظهر.

فحص حساسية الدم

يمكن الأطباء من خلاله قياس مستويات خلايا الدم البيضاء في الدم، والتي تسهم في اكتشاف إصابة الإنسان بمرض أو حالة طبية خطيرة.

العلاج

تشمل أدوية الحساسية ما يلي:

مضادات الهيستامين، مثل: ديفينهيدرامين (Diphenhydramine).

الستيرويدات القشرية.

السيتيريزين (Cetirizine).

لوراتادين (loratadine).

كرومولين الصوديوم (Cromolyn sodium).

مزيلات الاحتقان، مثل: سودوإفيدرين (Pseudoephedrine)

معدلات الليكوترين (Leukotriene modifiers).

العلاج المناعي

ينطوي هذا العلاج، المعروف باسم العلاج المناعي للحساسية في بعض الأحيان على إعطاء جرعات صغيرة من حين لآخر من مسببات الحساسية، ويتم ذلك عادة على شكل حقن، أو قطرات أو حبوب توضع تحت اللسان.

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