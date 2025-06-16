لا تصلح للدايت وتزيد الوزن.. حسام موافي يحذر من تناول 4 فواكه

كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تناول مجموعة من الفواكه أثناء الرجيم.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد: "يجب الابتعاد عن تناول التمر والعنب والموز والتين أثناء اتباع الدايت".

وتابع موافي: "بالرغم من قيمتها الغذائية العالية، حيث أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لكنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية"

وأشار: "يجب تناول الفاكهة قبل الوجبات، وذلك نظرا لأنها تساعد على زيادة الشعور بالشبع وتناول كمية أقل من الطعام".

ولفت: "البرتقال خيار رائع إذا كنت تتبع حمية غذائية، حيث أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة".

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