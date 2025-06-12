"رفاهية بلا حدود".. 20 صورة لأجمل منازل المشاهير حول العالم

يعيش العديد من المشاهير حول العالم حياة مليئة بالفخامة والرفاهية، ولا يقتصر هذا على إطلالاتهم أمام الكاميرات فحسب، بل يشمل منازلهم الفاخرة.

فيما يلي، إليكم أجمل منازل المشاهير حول العالم، وفقا لموقع "foyr".

أوبرا وينفري

منزل المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري التاريخي في كاليفورنيا يجسد فخامة بأسلوبه الإسباني الجديد، يتكون من خمسة مبان منفصلة، ويتميز بنوافذ ممتدة من الأرضية إلى السقف تطل على حدائق واسعة ومسبح جميل.

تعشق أوبرا قضاء وقتها في هذا الملاذ الهادئ، الذي يجمع بين سحره التاريخي والراحة العصرية.

آدم ليفين وبيهاتي برينسلو

منزل آدم ليفين وبيهاتي برينسلو في لوس أنجلوس يتميز بالبساطة الأنيقة والطابع الطبيعي، كل غرفة مصممة للراحة بمفروشات بسيطة.

يبرز ذوق آدم الرفيع في اختياراته من الأثاث الكلاسيكي العالمي، حيث أراد منزلاً يسمح له بعرض مجموعته الفنية من الأحذية والأعمال الفنية في مساحاته المفتوحة والمريحة.

جينيفر أنيستون

الممثلة ومنتجة الأفلام الأمريكية جينيفر أنيستون انجذبت إلى المواد الطبيعية كالخشب والحجر والبرونز لتخلق مساحة دافئة ومريحة في منزلها بكاليفورنيا، مع إضافة لمسات طبيعية وأقمشة مميزة.

كما يضم المنزل قطع أثاث كلاسيكية فاخرة ومزيجا متناغما من التصميمات.

أليشيا كيز وسويز بيتز

منزل أليشيا كيز وسويز بيتز زوجان مشهورين في عالم الموسيقى في أمريكا، المعروف بقصر "الحلاقة"، يقع على قمة جرف ويوفر إطلالات خلابة على المحيط من جميع زواياه.

يجمع هذا المسكن الفاخر، المصنوع من الخرسانة البيضاء والفولاذ والحجر والخشب والزجاج، بين البساطة والفخامة.

كريسي تيجن وجون ليجند

يقع هذا المنزل في بيفرلي هيلز، ويعكس بوضوح تراث كريسي الآسيوي من خلال لمسات تصميمية أنيقة، أبرزها السقف الآسيوي المنحوت يدويا.

جيسيكا ألبا

اشترت الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا قصرها في بيفرلي هيلز عام 2017 بـ 10 ملايين دولار، يضم المنزل سبع غرف نوم وتسعة حمامات، بالإضافة إلى حديقة جميلة ومنزل للضيوف، وكل ذلك تحت إشراف شركة Clements Design للديكور.

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