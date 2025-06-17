ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي الأخضر؟

الشاي الأخضر أحد أكثر المشروبات شعبية في العالم، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، يوفر مجموعة من الفوائد الصحية لتعزيز صحة الجسم، وفقا لموقع "Eat This ".

هدوء أكبر وقلق أقل

يمنح استهلاك كوب من الشاي الأخضر شعورًا بالانتعاش الهادئ في الصباح، ليمنحك بداية جيدة ليومك.

دعم إنقاص الوزن

معززًا طبيعيًا لعملية الأيض بفضل الكاتيكينات والكافيين، كما أنه يسهم في التخلص من الدهون المتراكمة داخل الجسم.

مضادات الأكسدة

الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات، وخاصة مركب EGCG، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة، ودعم صحة الخلايا، وتقلل الإجهاد التأكسدي، وتُبطئ عملية الشيخوخة.

حماية البشرة وإشراقها

يسهم مركب EGCG في حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويدعم سلامة الكولاجين وتجديد البشرة، بالإضافة إلى، تهدئة الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما وقشرة الرأس.

دعم الجهاز المناعي

يوفر أيضا مركبات قوية تعزز المناعة وتقلل الالتهاب، وتمنع تكاثر الفيروسات والبكتيريا، كما أنه يدعم صحة الأمعاء.

مستويات كوليسترول صحية

أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد على خفض الكوليسترول الضار، ما يجعله خيارًا صحيًا للقلب عند تناوله يوميًا.

دعم الجهاز العصبي

يحتوي أيضا على الحمض الأميني L-theanine، الذي يعمل على تنشيط الجسم مع حماية الغدد الكظرية وتحسين الحالة المزاجية.

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