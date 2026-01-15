سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره مسجلا قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، مسجلا قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 14-11-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7075 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6190 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5305 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4130 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2950 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 220035 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 49520 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77% إلى نحو 4621 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.