تتم على مراحل.. "أكسيوس" يكشف تفاصيل خطة نزع سلاح حماس في قطاع غزة



وكالات

أعلن تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن حركة حماس مستعدة لنزع سلاحها مع انتقال خطة غزة إلى المرحلة الثانية.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله، إن خطة نزع السلاح في قطاع غزة ستتم على مراحل.

وتتضمن خطة نزع سلاح حماس بحسب "أكسيوس" تدمير البنى العسكرية التحتية من أنفاق ومصانع أسلحة.

كما تتضمن الخطة أيضا نزع أسلحة ثقيلة كالقاذفات والصواريخ ووضعها في أماكن لا تستخدم ضد إسرائيل.

ووفق الموقع فإن خطة نزع السلاح تتضمن بحث إمكانية برامج عفو عن عناصر لحماس ترغب في التخلي عن سلاحها ووقف أنشطتها العسكرية.

وكشف مسؤولان أمريكيان في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختار بنفسه أعضاء مجلس السلام، الذي سيلعب دورا رئيسيا في إدارة قطاع غزة، إذ كشفا أنه تم إرسال دعوات للمشاركة في المجلس.

وأوضح المسؤولان، أنه يوجد ‌العديد ⁠من البلدان المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في ‌غزة، وسنعلن عنها ‌في الوقت ⁠المناسب.

كانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء حرب غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه عناصر أساسية من المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف التام لإطلاق النار، غير مكتملة، وفقا لسكاي نيوز.