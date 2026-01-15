إشارة مثيرة للجدل..هجوم قوي من مروان عطية ضد حكم مباراة مصر والسنغال

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية زوجة النني الثانية لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب المغرب.

وشاركت حنان عبر خاصية "الستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لمنتخب بلادها عقب فوزهم على منتخب نيجيريا وتأهلهم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وصعد منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره النيجيري بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الموافق 18 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء.