مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

02:14 ص 15/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (8)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (16)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (10)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (11)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (12)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (7)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (7)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (9)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (2)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (13)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (3)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (14)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (2)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية زوجة النني الثانية لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمنتخب المغرب.

وشاركت حنان عبر خاصية "الستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لمنتخب بلادها عقب فوزهم على منتخب نيجيريا وتأهلهم إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وصعد منتخب المغرب إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره النيجيري بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الموافق 18 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية منتخب المغرب صور زوجة النني الثانية محمد النني كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)
رياضة عربية وعالمية

تعليق مثير للجدل من زوجة حسام حسن بعد الخسارة من السنغال (صورة)
دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
نصائح طبية

دراسة حديثة تكشف عامل غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد
شئون عربية و دولية

ترامب: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد
ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات
كرة نسائية

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان