كيف يحافظ دماغك على أدائه المثالي؟

أوضح خبير الطب الشرعي، الدكتور أليكسي ريشيتون، أن الدماغ، على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، يستهلك ربع كمية الأكسجين التي نتنفسها، ما يجعله عضواً بالغ الحساسية ويحتاج إلى رعاية دقيقة للحفاظ على وظائفه الحيوية، نقلا عن gazeta.ru.



الأكسجين وصحة الدماغ

وأشار الدكتور ريشيتون إلى أن أحد الشروط الأساسية لعمل الدماغ بكفاءة هو تزويده بأكسجين عالي الجودة. وقال: "الأكسجين ينقل في جميع أنحاء الجسم عبر الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء، ويتغذى الدماغ من خلال شريانين رئيسيين، لذا من الضروري الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية".

تصلب الشرايين وعوامل الخطر

وأضاف أن تدفق الدم إلى الدماغ يمكن أن يقل نتيجة تصلب الشرايين، الذي يتطور غالبًا في الشرايين القاعدية ونظام الشريان السباتي بسبب تراكم اللويحات. ومن أبرز عوامل الخطر التي تؤدي إلى تصلب الشرايين: التدخين بجميع أنواعه، سوء التغذية، وتناول الأطعمة الدهنية.

كما أشار إلى أن الكحول يمثل عاملاً إضافيًا، إذ يسبب تضرر الأغشية السحائية بسرعة، ويؤدي تطور التليف إلى اختلال تدفق الدم إلى مناطق معينة من القشرة الدماغية، ما يؤثر سلبًا على الوظائف العقلية والنفسية.

التحفيز المستمر للدماغ

وأكد الدكتور ريشيتون أن الدماغ يحتاج أيضًا إلى تحفيز مستمر للحفاظ على قدراته. فإذا اكتسب الشخص المعلومات بشكل سلبي، مثل تصفح مقاطع الفيديو القصيرة، فإن الروابط بين الخلايا العصبية تتلف، أو على الأقل لا تتشكل روابط جديدة.

أما عند اكتساب معلومات جديدة، أو تدريب الذاكرة، أو تلقي التعليم، أو تعلم لغات، أو الانخراط في تمارين منطقية، فإن ذلك يعزز تكوين روابط جديدة بين الخلايا العصبية، ويزيد من موارد الدماغ ويقوي قدراته على المدى الطويل.

