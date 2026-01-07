8 أطعمة تشبعك بلا زيادة وزن.. لا تفوتك

يواجه كثيرون صعوبة حقيقية في الالتزام بأنظمة إنقاص الوزن، خاصة مع الحاجة المستمرة لحساب السعرات ووزن الحصص الغذائية بدقة.

لكن خبراء التغذية يشيرون إلى أن الحل قد يكون أبسط مما نعتقد، عبر اختيار أطعمة تمنح الشبع والقيمة الغذائية مقابل عدد محدود من السعرات الحرارية.

وفقا لموقع ميرور، تحليل أجرته"Gravity Transformation" المتخصصة في أبحاث التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، هناك مجموعة من الأطعمة يمكن تناولها بكميات معقولة دون الخوف من زيادة الوزن، بفضل تركيبتها الغذائية الذكية.

وفيما يلي 9 أطعمة ينصح بها الخبراء:

1- البيض

يعد البيض من أكثر الأطعمة المشبعة، بفضل محتواه المرتفع من البروتين، الذي يساهم في تسريع عملية الأيض. ويوضح خبراء فقدان الدهون أن الجسم لا يمتص كامل سعراته الحرارية، إذ يحرق جزء كبير منها أثناء الهضم.

2- سمك السلمون

يفضل الخبراء السلمون البري على المستزرع، لاحتوائه على دهون أقل. ويؤكد مختصو التغذية أنه غني بالبروتين، شديد الإشباع، ويعد خيارا مثاليا للتحكم في الوزن.

3- الصلصة "Salsa"

وهي صلصة مكسيكية تعتمد على الطماطم الطازجة والبصل والفلفل والكزبرة.

ووفقا لموقع "هيلث لاين"، تحتوي الحصة الواحدة "ملعقتان كبيرتان" على أقل من 10 سعرات حرارية، كما أن الفلفل الحار بها قد يعزز حرق الدهون.

4- المخللات

تتميز بانخفاض السعرات الحرارية والدهون، وتوفر بعض الفيتامينات والمعادن.

لكن الخبراء يحذرون من محتواها المرتفع من الصوديوم، وينصحون بتناولها باعتدال خاصة لمن يتبعون نظاما منخفض الملح.

5- صدر الدجاج

مصدر ممتاز للبروتين الخالي من الدهون.

وبحسب "هيلث لاين"، تحتوي حصة 100 غرام من صدر الدجاج على 165 سعرة حرارية، يأتي نحو 80% منها من البروتين، ما يجعله عنصرا أساسيا في الأنظمة الصحية.

6- البطيخ

يتكون بنسبة 91% من الماء، وهو منخفض جدا في السعرات الحرارية.

ووفقا للخبراء، فإن 100 غرام من البطيخ تحتوي على نحو 30 سعرة حرارية فقط.

7- الفطر

من الأطعمة المثالية لخسارة الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه في الوقت نفسه على عناصر غذائية مهمة تدعم صحة الجسم.

8- الفلفل الرومي

غني بالألياف والماء، ما يعزز الشعور بالشبع. وتشير التقديرات إلى أن الحبة المتوسطة تحتوي على 30–40 سعرة حرارية فقط، ما يجعله مثاليا للأطباق كبيرة الحجم منخفضة السعرات.