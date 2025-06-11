هل تناول الأرز يخفض الكوليسترول ويقوي القلب؟

تأثير تناول الأرز على الكوليسترول وصحة القلب يعتمد بشكل كبير على نوع الأرز الذي تتناوله.

الأرز الأبيض

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline، الأرز الأبيض في حد ذاته لا يحتوي على الكوليسترول، وهو منخفض الدهون المشبعة، مما يجعله خيارًا جيدًا من هذه الناحية.

تأثير غير مباشر على الكوليسترول

ومع ذلك، بسبب افتقاره للألياف الغذائية بعد إزالة النخالة والجنين في عملية التكرير، فإنه يهضم بسرعة ويؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم. هذا الارتفاع المتكرر في سكر الدم يمكن أن يزيد من إنتاج الدهون الثلاثية في الجسم، والتي بدورها قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) على المدى الطويل، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة وبشكل منتظم.

محتوى الزرنيخ

قد يحتوي الأرز الأبيض على مستويات أعلى من الزرنيخ مقارنة ببعض الحبوب الأخرى، وتناول كميات كبيرة من الزرنيخ قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأرز البني (والأرز الكامل بشكل عام مثل الأرز الأحمر والأرز البري):

يخفض الكوليسترول

يعتبر الأرز البني والأرز الكامل بشكل عام خيارًا ممتازًا لخفض الكوليسترول وتقوية القلب. والسبب الرئيسي في ذلك هو محتواه العالي من الألياف الغذائية.

الألياف القابلة للذوبان

تساعد هذه الألياف على الارتباط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتمنع امتصاصه في مجرى الدم، مما يؤدي إلى إخراجه من الجسم. هذا يساهم في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL).

زيت نخالة الأرز

الأرز البني يحتفظ بنخالته، والتي تحتوي على زيت يُعرف بقدرته على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).

يحتوي على مضادات الأكسدة

الأرز البني والأرز الأحمر غنيان بمضادات الأكسدة (مثل الأنثوسيانين في الأرز الأحمر) التي تحمي خلايا الجسم والأوعية الدموية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

ينظم سكر الدم

بسبب الألياف، يتم هضم الأرز البني ببطء أكبر، مما يمنع الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم. هذا مهم جدًا للوقاية من مرض السكري من النوع 2، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

غني بالمعادن والفيتامينات

يوفر الأرز البني فيتامينات B، المغنيسيوم، السيلينيوم، والتي تلعب أدوارًا مهمة في صحة القلب والأوعية الدموية.

يقلل ضغط الدم

محتوى الألياف والبوتاسيوم في الأرز البني يمكن أن يساهم في تنظيم ضغط الدم، وهو عامل حاسم آخر لصحة القلب.

الأرز الأبيض

في حد ذاته لا يحتوي على الكوليسترول، لكن تناوله بكميات كبيرة قد يؤثر بشكل غير مباشر على مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم، مما قد لا يكون مفيدًا لمرضى الكوليسترول على المدى الطويل. الاعتدال مهم.

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