مع تكرار موجات الطقس غير المستقر خلال فصل الربيع، تزداد المخاوف من تأثير العواصف الترابية ورياح الخماسين على الصحة العامة، خاصة لدى مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، الذين يعانون بشكل أكبر مع ارتفاع نسب الأتربة في الهواء.

وبحسب موقع Healthline، فإن التعرض للأتربة والعواصف الرملية قد يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وتفاقم أعراض الجيوب الأنفية، خاصة لدى المصابين بالحساسية أو الأمراض المزمنة، حيث يمكن أن تسبب هذه الأجواء انسداد الأنف، والصداع، وصعوبة التنفس، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية للحد من التأثيرات الصحية.

كيف تحمي نفسك من مضاعفات الجيوب الأنفية؟

هل يساعد غسل الأنف في تقليل الأعراض؟

غسل الأنف بمحلول ملحي أو باستخدام بخاخات طبية يساهم في تنظيف الممرات الأنفية وتقليل تراكم الأتربة والإفرازات.

هل يجب تجنب المهيجات؟

ينصح بالابتعاد عن التدخين والروائح النفاذة والمنظفات الكيميائية، لأنها تزيد من تهيج الجهاز التنفسي.

هل شرب الماء مفيد؟

الإكثار من شرب المياه يساعد على ترطيب الأغشية المخاطية، ما يقلل من حدة الاحتقان.

هل الكمادات الدافئة تخفف الألم؟

وضع كمادات دافئة على الوجه يمكن أن يخفف من الضغط والألم الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية.

