ماكرون يحذر: استهداف ناقلات النفط سيدفع المنطقة لمزيد من التصعيد

كتب : محمد جعفر

05:11 م 05/05/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على طلب من الجانب الإيراني.

فرنسا على الحياد

وأوضح ماكرون أن فرنسا حافظت منذ بداية الأزمة على موقف ثابت يقوم على الدعوة إلى وقف جميع الأعمال العدائية، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، واحترام سيادة جميع دول المنطقة.

فتح هرمز دون فرض رسوم

وأضاف أن الخيار الممكن في المرحلة الحالية يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز، مع الامتناع عن فرض أي رسوم أو اتخاذ إجراءات قسرية من شأنها زيادة التوتر.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن أي تصعيد أحادي الجانب يستهدف ناقلات النفط أو سفن الحاويات أو الدول الثالثة يمثل خطأ من شأنه تغذية الحرب ودفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

