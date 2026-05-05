يحتوي الخيار على 95% من الماء، مما يجعله أحد أكثر الأطعمة المرطبة التي يمكن تناولها.

ما هي العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الخيار؟

بسبب محتواه العالي من الماء، فإن الخيار منخفض السعرات الحرارية، إذ يحتوي على حوالي 15 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهو جزء ضئيل جدا من الكمية الموصى بها يوميا.

كما أنه لا يحتوي على أي دهون ونسبة ضئيلة من الكربوهيدرات والسكريات.

وأيضا يعد الخيار مصدرا غنيا بفيتامين سي الضروري لتقوية المناعة وفيتامين ك لخفض الكوليسترول وتخثر الدم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هل تناول الخضار يقوي الشرايين ويخلصها من الترسبات؟

يساعد تناول الخضار على التخلص من ترسبات الكالسيوم والمعادن المتراكمة داخل الشرايين، مما يجعلها أقوى.

هل يعزز الخيار صحة القلب والعضلات بفضل البوتاسيوم؟

يحتوي الخيار أيضا على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويدعم وظائف العضلات والأعصاب ويوازن مستويات الملح.

كيف يحمي الخيار من الشيخوخة والأمراض؟

الخيار مصدر جيد لمضادات الأكسدة وخاصة الفلافونويدات والليجنانات والتريتربينات التي تعالج الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة والتي ترتبط بالالتهاب داخل الجسم والشيخوخة والأمراض والسرطان.

هل يجب تناول الخيار بالقشرة للاستفادة من الألياف والماء؟

معظم الألياف موجودة في القشرة، لذا يجب تناوله دون إزالة القشرة، كما أن البذور صغيرة الحجم تحتوي على الكثير من الماء والألياف.

أين توجد الفيتامينات والمعادن في الخيار: اللب أم القشرة؟

لب الخيار يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي وك والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

هل الخيار مفيد للهضم ويقلل الانتفاخ؟

يسهم تناول في تخفيف الانتفاخ، وذلك نظرا لأنه منخفض الفودماب، وبالتالي لا يسبب أي رد فعل في الأمعاء، وأيضا محتواه العالي من الماء يسهم في تحسين عملية الهضم.

والفودماب هي عبارة عن سكريات قليلة التخمر وسكريات ثنائية وأحادية وبوليولات وأنواع من الكربوهيدرات الموجودة في بعض الأطعمة والتي يمكن أن تؤدي إلى علامات تشبه أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ والتقلصات والغازات لدى بعض الأشخاص.

هل يساعد الخيار على خفض ضغط الدم؟

في عام 2018، كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية سافيثا أن تناول الخيار بانتظام قد يسهم في خفض ضغط الدم.

وأشار الباحثون إلى أن الخيار غني بالبوتاسيوم الذي يدعم أيضا ضغط الدم الصحي، وكذلك محتواه العالي من الماء.

عندما يكون الجسم رطب بشكل كافٍ يمكنك الحفاظ على حجم الدم، مما يدعم بدوره استقرار ضغط الدم.

أما الجفاف يؤدي إلى في انقباض الأوعية الدموية، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

كما أن الترطيب الجيد يدعم وظائف الكلى، ويساعد الجسم على تنظيم مستويات الصوديوم بشكل أكثر فعالية وهو أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع ضغط الدم.

ما هي أضرار الإفراط في تناول الخيار؟

الإفراط في تناول فيتامين ك الموجود في الخيار يمكن أن يؤثر على تخثر الدم، مما يعني أنه لا ينبغي للأشخاص الذين يتناولون أدوية مثل الوارفارين زيادة كمية الخيار التي يتناولونها بشكل يومي فجأة.

قد يؤدي الإفراط في تناول البوتاسيوم إلى فرط بوتاسيوم الدم، وهو عندما تكون مستويات هذا المعدن في الدم أعلى من المعدل الطبيعي.

وعادة ما تكون أعراض فرط بوتاسيوم الدم خفيفة ويمكن أن تشمل ضعف العضلات والخدر والوخز والغثيان وخفقان القلب وضيق التنفس وألم الصدر والقيء.

ما هي الأطعمة التي يجب تناولها مع الخيار للحصول على أقصى فائدة غذائية؟

الدهون الصحية هي أفضل صديق للخيار، لذا يمكن تناوله مع زيت الزيتون أو الأفوكادو أو المكسرات لتحسين امتصاص فيتامين ك، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون.

