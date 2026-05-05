إعلان

الوردية الجلدية.. لماذا تظهر على الوجه وكيف يمكن السيطرة عليها؟

كتب : محمود عبده

02:00 ص 05/05/2026 تعديل في 04:52 م

الأمراض الجلدية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعد الوردية "Rosacea"من أكثر الأمراض الجلدية الالتهابية شيوعا بين البالغين، وهي حالة مزمنة قد تبدو في بدايتها مشابهة لحب الشباب، لكنها تختلف عنه في الطبيعة والتطور.

ورغم أنها غير معدية ولا تصنف كمرض خطير، فإنها قد تسبب إزعاجا واضحا بسبب تأثيرها على مظهر الوجه، خاصة لدى أصحاب البشرة الفاتحة، وفقا لموقع "dailymedicalinfo".

وتتميز الوردية بأنها حالة طويلة الأمد، تمر بفترات من الهدوء والتحسن، وأخرى من التفاقم وظهور الأعراض بشكل أوضح، ما يجعل التعامل معها يحتاج إلى متابعة مستمرة.

ما أبرز أعراض الوردية؟

تظهر الوردية من خلال مجموعة من العلامات الجلدية الواضحة، أبرزها احمرار أو تورد دائم في بشرة الوجه، وظهور أوعية دموية صغيرة ومتوسعة تحت سطح الجلد.

كما قد تتطور الحالة إلى ظهور حبوب حمراء صغيرة أحيانا تحتوي على صديد، وفي بعض الحالات تتكون أكياس جلدية.

وقد تمتد الأعراض إلى العينين، حيث يعاني بعض المصابين من احمرار أو تهيج أو التهابات بسيطة.

وفي كثير من الحالات، يخطئ البعض في تفسير الأعراض على أنها مجرد حساسية جلدية أو بشرة سريعة الاحمرار.

أين تتركز الإصابة عادة؟

تظهر الوردية غالبا في المنطقة الوسطى من الوجه، وتشمل الجبهة والخدين والذقن، إضافة إلى الجزء السفلي من الأنف، وهي أكثر المناطق عرضة لظهور العلامات.

ماذا يحدث داخل الجلد؟

تبدأ الحالة بنوبات احمرار متكررة، مثل تلك التي تحدث مع الخجل أو التعرض للحرارة، ومع تكرارها قد يحدث توسع دائم في الأوعية الدموية الدقيقة بالوجه، يظهر على شكل خطوط حمراء تعرف بتوسع الشعيرات الدموية.

ومع استمرار الالتهاب، قد تتشابه الأعراض مع حب الشباب، وهو ما يفسر تسميتها أحيانا بـ"حب الشباب الوردي".

وفي الحالات المتقدمة، قد يؤدي الالتهاب المزمن إلى زيادة سماكة الجلد أو حدوث تورم دائم في بعض مناطق الوجه.

ما خيارات العلاج؟

لا يوجد علاج نهائي للوردية حتى الآن، إلا أن هناك عدة خيارات تساعد في السيطرة على الأعراض وتقليل حدتها.

وتشمل العلاجات استخدام غسولات مضادة للبكتيريا، وكريمات موضعية، بالإضافة إلى المضادات الحيوية الفموية عند الحاجة.

كما يمكن اللجوء إلى تقنيات علاجية حديثة مثل الليزر، والعلاج بالضوء النبضي، والعلاج الضوئي الديناميكي، إضافة إلى دواء الإيزوتريتينوين في بعض الحالات، وذلك وفقا لتقييم الطبيب المختص وشدة الحالة.

اقرأ أيضا:

نصائح للرجال.. كيف تختار أداة الحلاقة الأنسب لبشرتك؟

للرجال فقط.. علامات مقلقة بعد العلاقة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة

الجلد المضادات الحيوية البشرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
رياضة محلية

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وإتاحة الصكوك والسندات
أخبار مصر

الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وإتاحة الصكوك والسندات
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع هجوم صاروخي جديد
شئون عربية و دولية

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع هجوم صاروخي جديد

"بدون إصابات".. أول صور من حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة
رياضة محلية

"بدون إصابات".. أول صور من حادث حكام مباراة الزمالك وسموحة
مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري
رياضة محلية

مباريات الحسم.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز قبل الجولة الأخيرة بالدوري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز