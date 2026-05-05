تعد الوردية "Rosacea"من أكثر الأمراض الجلدية الالتهابية شيوعا بين البالغين، وهي حالة مزمنة قد تبدو في بدايتها مشابهة لحب الشباب، لكنها تختلف عنه في الطبيعة والتطور.

ورغم أنها غير معدية ولا تصنف كمرض خطير، فإنها قد تسبب إزعاجا واضحا بسبب تأثيرها على مظهر الوجه، خاصة لدى أصحاب البشرة الفاتحة، وفقا لموقع "dailymedicalinfo".

وتتميز الوردية بأنها حالة طويلة الأمد، تمر بفترات من الهدوء والتحسن، وأخرى من التفاقم وظهور الأعراض بشكل أوضح، ما يجعل التعامل معها يحتاج إلى متابعة مستمرة.

ما أبرز أعراض الوردية؟

تظهر الوردية من خلال مجموعة من العلامات الجلدية الواضحة، أبرزها احمرار أو تورد دائم في بشرة الوجه، وظهور أوعية دموية صغيرة ومتوسعة تحت سطح الجلد.

كما قد تتطور الحالة إلى ظهور حبوب حمراء صغيرة أحيانا تحتوي على صديد، وفي بعض الحالات تتكون أكياس جلدية.

وقد تمتد الأعراض إلى العينين، حيث يعاني بعض المصابين من احمرار أو تهيج أو التهابات بسيطة.

وفي كثير من الحالات، يخطئ البعض في تفسير الأعراض على أنها مجرد حساسية جلدية أو بشرة سريعة الاحمرار.

أين تتركز الإصابة عادة؟

تظهر الوردية غالبا في المنطقة الوسطى من الوجه، وتشمل الجبهة والخدين والذقن، إضافة إلى الجزء السفلي من الأنف، وهي أكثر المناطق عرضة لظهور العلامات.

ماذا يحدث داخل الجلد؟

تبدأ الحالة بنوبات احمرار متكررة، مثل تلك التي تحدث مع الخجل أو التعرض للحرارة، ومع تكرارها قد يحدث توسع دائم في الأوعية الدموية الدقيقة بالوجه، يظهر على شكل خطوط حمراء تعرف بتوسع الشعيرات الدموية.

ومع استمرار الالتهاب، قد تتشابه الأعراض مع حب الشباب، وهو ما يفسر تسميتها أحيانا بـ"حب الشباب الوردي".

وفي الحالات المتقدمة، قد يؤدي الالتهاب المزمن إلى زيادة سماكة الجلد أو حدوث تورم دائم في بعض مناطق الوجه.

ما خيارات العلاج؟

لا يوجد علاج نهائي للوردية حتى الآن، إلا أن هناك عدة خيارات تساعد في السيطرة على الأعراض وتقليل حدتها.

وتشمل العلاجات استخدام غسولات مضادة للبكتيريا، وكريمات موضعية، بالإضافة إلى المضادات الحيوية الفموية عند الحاجة.

كما يمكن اللجوء إلى تقنيات علاجية حديثة مثل الليزر، والعلاج بالضوء النبضي، والعلاج الضوئي الديناميكي، إضافة إلى دواء الإيزوتريتينوين في بعض الحالات، وذلك وفقا لتقييم الطبيب المختص وشدة الحالة.

اقرأ أيضا:

نصائح للرجال.. كيف تختار أداة الحلاقة الأنسب لبشرتك؟

للرجال فقط.. علامات مقلقة بعد العلاقة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة

