قررت محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية، تأجيل أولى جلسات محاكمة فتاة وشقيقها، المتهمين بقتل الطفلة "مريم" لسرقة هاتفها المحمول، بقرية مشتول القاضي التابعة لدائرة مركز الزقازيق، إلى جلسة 12 مايو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين عمرو مسلم عبد المحسن وزياد توفيق، وبأمانة سر طاهر بهجت، وبحضور المستشار يحيى قدري ممثل النيابة العامة.

صدمة كبيرة داخل القرية

وشهد محيط المحكمة حالة من الحزن بين أهالي وأقارب المجني عليها، حيث أثارت الواقعة صدمة واسعة داخل محافظة الشرقية، خاصة أن الطفلة كانت الابنة الوحيدة لأسرتها، وجاءت بعد سنوات من انتظار والدتها التي تعاني من ظروف صحية تحول دون الإنجاب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى 8 أبريل 2026، حين كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات العثور على جثمان الطفلة "مريم صابر"، 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها بقرية مشتول القاضي.

المتهمان استدرجا الضحية

وأوضحت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جارتها "سلمى م." 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي، بالاشتراك مع شقيقها "عبدالله"، طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث قاما باستدراج المجني عليها إلى داخل المنزل، ثم خنقها بقصد سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

وأضافت التحريات أن المتهمين تركا الجثمان داخل المنزل بعد فشلهما في التخلص منه، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهة عنهما.

اعتراف وضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهما للمحاكمة.