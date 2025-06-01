كيف يقلل تناول الكرز آلام المفاصل والتورم؟

أوضحت الدكتورة داريا خايكينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الكرز مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التورم وآلام المفاصل غير المبررة، وذلك بفضل احتوائه على مادة الأنثوسيانين الموجودة في الكرز التي تساعد على تخفيف هذه الأعراض بفعالية.

كما أن الكرز مفيد للغاية لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم وتحسين وظائف القلب بشكل عام، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرز على فيتامين С وبيتا كاروتين والزنك، وهو مزيج قوي لتعزيز منظومة المناعة، ما يساعد على التعافي من المرض والتوتر والنشاط البدني النشط.

ولا تقتصر فوائد الكرز على القلب والأوعية الدموية؛ بل يمتلك أيضًا تأثيرًا إيجابيًا على مستوى الهرمونات لدى النساء، حيث يحتوي على فيتويستروجينات نباتية، وهي مركبات تدعم مستوى الهرمونات الأنثوية بلطف.

ويساعد الكرز على النوم والاسترخاء، لاحتوائه على الميلاتونين، وهو هرمون النوم الذي يرتبط عادة بظلام المساء وأنماط النوم السليمة. لذلك عند تناول الكرز باعتدال بعد الظهر، يمكن أن يحسن جودة النوم.

ووفقا لها، يفضل تناول 100-150 جرام من الكرز يوميا بعد تناول وجبة الطعام الرئيسية، وليس على معدة فارغة، وليس بكميات كبيرة لأن الإفراط في تناوله قد يسبب الانتفاخ وارتفاع مستوى السكر في الدم.

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