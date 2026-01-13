اندلاع حريق في كافيه شهير بسيدي جابر في الإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، داخل كافيه في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمنطقة مطاعم وكافيهات بطريق الكورنيش في منطقة سيدي جابر.

وانتقلت قيادات أمنية رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق داخل مطبخ أحد الكافيهات، دون أن يسفر عن إصابات.

أسفر الحريق عن تلفيات بالمنشأة المشار إليها وتصاعد ألسنة النيران، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة سيارات إطفاء، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.