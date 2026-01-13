4 أطعمة تكافح الشيخوخة وتحافظ على شبابك.. احرص على تناولها

البحث عن بشرة شابة ومشرقة لا يقتصر على مستحضرات التجميل أو الكريمات، بل يبدأ من داخل الجسم.

وفقا لما ورد في موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك أربعة أطعمة رئيسية يمكن إدراجها في نظامك الغذائي اليومي لتعزيز صحة البشرة وتجديد شبابها:

1- الأفوكادو

غني بالدهون الصحية، اللوتين وفيتامين C، ويساعد على تغذية البشرة من الداخل والحفاظ على مرونتها، ويمكن إضافته للسلطات أو العصائر اليومية لنتائج ملموسة.

2- الخضروات الورقية

مثل السبانخ، الكرنب والجرجير، وهي غنية بمضادات الأكسدة والمعادن الأساسية، إضافة إلى فيتامينات A وC وK، التي تساهم في إزالة السموم من الجلد وتعزيز مظهره الشبابي.

3- المكسرات

مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تحافظ على حاجز الدهون الطبيعي في البشرة، تمنع فقدان الرطوبة، وتحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مع الحفاظ على نضارته وترطيبه.

4- الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة، تحتوي على أوميغا 3 التي تقلل الالتهابات، تحسن مرونة الجلد وترطبه، ما يعزز نضارة البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد.