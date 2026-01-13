إعلان

فاطمة عبد الرحمن رئيسًا لقطاعات الشبكات بالإسكندرية للكهرباء

كتب : محمد صلاح محمود محمد

08:05 م 13/01/2026 تعديل في 08:41 م

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء،

أصدر المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قرارًا بتعيين المهندسة فاطمة عبد الرحمن، رئيس قطاع المشتريات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، رئيسًا لقطاعات الشبكات بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

يأتي القرار ضمن خطة الشركة لتعزيز الأداء الفني والإداري بقطاعات الشبكات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مواقع القيادة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة التغذية الكهربائية، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع الكهرباء الهادفة إلى تطوير منظومة التوزيع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فاطمة عبد الرحمن إيهاب الفقي

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)