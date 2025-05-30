ما هو المرض الذي يعاني منه تامر عاشور؟- احذر هذه الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

تعرض المطرب تامر عاشور لـ إصابة بـالرباط الصليبي في الركبة، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أسباب وأعراض وعلاج الرباط الصليبي في الركبة، وفقا لموقع "mayoclinic".

الأسباب

تعرف الأربطة بأنها أشرطة قوية من الأنسجة تربط العظام معا، ويعد الرباط الصليبي الأمامي واحدا من الرباطين الرئيسيين اللذين يقعان في منتصف الركبة، وهو يربط عظم الفخذ بـعظم الساق (الظنبوب)، مما يسهم في ثبات مفصل الركبة.

وعادة تحدث إصابات الرباط التصالبي الأمامي أثناء ممارسة الرياضة أو أنشطة اللياقة البدنية التي يمكن أن تجهد الركبة، وتشمل ما يلي:

التباطؤ فجأة وتغيير الاتجاه (قطع الحركة)

اللف أو الدوران مع تثبيت القدمين بقوة على الأرض

الهبوط بشكل غير متوازن أو عنيف بعد القفز

التوقف فجأة

تلقي ضربة مباشرة في الركبة أو الاصطدام بها، مثل التعرض للعرقلة أثناء لعب كرة القدم

الأعراض

سماع صوت فرقعة قوي أو الإحساس بفرقعة داخل الركبة

ألم حاد يمنع من استكمال النشاط

تورم سريع

فقدان القدرة على الحركة

الشعور بـعدم الثبات أو الارتخاء في الركبة عند محاولة الوقوف عليها أو تحمل وزن.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب عليك استشارة الطبيب إذا لاحظت أي من مؤشرات أو أعراض إصابة الرباط الصليبي الأمامي بعد تعرض ركبتك لأي إصابة.

وذلك لأن مفصل الركبة هو بنية معقدة تتكون من العظام، الأربطة، الأوتار، وغيرها من الأنسجة التي تعمل معا، لذا، من الضروري الحصول على تشخيص سريع ودقيق لتحديد مدى خطورة الإصابة لتلقي العلاج المناسب.

طرق الوقاية

يمكن أن يساعد التمرين والتدريب المناسبين في الحد من مخاطر إصابة الرباط التصالبي الأمامي.

وتشمل البرامج التي تسهم في الحد من إصابة الرباط التصالبي الأمامي، ما يلي:

-تمارين لتقوية العضلات الأساسية ما في ذلك الفخذين والحوض وأسفل البطن بهدف تدريب الرياضيين حتى يتجنبوا تحريك الركبة إلى الداخل خلال تمرين القرفصاء.

-التمارين التي تقوي عضلات الساق، وبخاصة تمارين العضلات المأبضية، لضمان تحقيق توازن كلي في قوة عضلات الساق.

-التدريب الذي يركز على تحسين وضع الركبة الصحيح والطريقة السليمة عند القفز والهبوط.

-التدريب على تحسين الأسلوب عند القيام بـالحركات المحورية وحركات القطع.

-لتقليل خطر إصابة الرباط الصليبي الأمامي لدى الرياضيات، يمكن أن يساعد تقوية عضلات الساقين، الفخذ، والعضلات الأساسية.

كما يسهم التدريب على تحسين أساليب القفز والهبوط، والتركيز على منع حركة الركبة إلى الداخل، في الوقاية من هذه الإصابة.

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