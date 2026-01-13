رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتجسد سلمى أبو ضيف خلال الأحداث دور مدرسة في إطار مختلف وجديد.

وقالت سلمى أبو ضيف في تصريح لقناة dmc: "أول ما قريت الورق حسّيته مختلف، أستاذ عمرو موسى فاهم القصة جدًا، تقريبًا أكتر من أي حد، الشخصيات مكتوبة بشكل حلو قوي، وبنقدم مسلسل جديد ومختلف".

مسلسل "عرض وطلب" يشارك في بطولته كل من الفنان علي صبحي ومصطفى أبو سريع ورحمة أحمد ومحمد حاتم وعلاء مرسي وانتصار، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

مخرجة العرض التونسي "الهاربات": العرض يتحدث عن قضايا تمسنا جميعا

"خطيرة".. ميرنا جميل أنيقة في أحدث ظهور لها

بعد جراحة العمود الفقري موعد أول حفل لـ هاني شاكر