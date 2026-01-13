إعلان

رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"

كتب : سهيلة أسامة

05:00 م 13/01/2026

الفنانة سلمى أبو ضيف

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتجسد سلمى أبو ضيف خلال الأحداث دور مدرسة في إطار مختلف وجديد.

وقالت سلمى أبو ضيف في تصريح لقناة dmc: "أول ما قريت الورق حسّيته مختلف، أستاذ عمرو موسى فاهم القصة جدًا، تقريبًا أكتر من أي حد، الشخصيات مكتوبة بشكل حلو قوي، وبنقدم مسلسل جديد ومختلف".

مسلسل "عرض وطلب" يشارك في بطولته كل من الفنان علي صبحي ومصطفى أبو سريع ورحمة أحمد ومحمد حاتم وعلاء مرسي وانتصار، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.

الفنانة سلمى أبو ضيف سلمى أبو ضيف مسلسل عرض وطلب

