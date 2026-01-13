مباريات الأمس
كأس مصر

المصرية للاتصالات

2 1
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

فيردر بريمن

شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟

كتبت- هند عواد:

05:57 م 13/01/2026
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة مصر والسنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، في السابعة مساءً غدًا الأربعاء، على ملعب ابن بطوطة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

من هو الجابوني بيير أتشو حكم مباراة مصر والسنغال؟

تعد هذه المرة الثانية التي يدير فيها الجابوني بيير أتشو مباراة لمصر بكأس الأمم الأفريقية 2025، بعد مباراة بنين في دور الـ16، والتي انتهت بفوز الفراعنة في الوقت الإضافي، بنتيجة 3-1، كما أثار الجدل في مباراة الجزائر ونيجيريا بربع النهائي، عندما طالب لاعبو الجزائر باحتساب ركلة جزاء لوجود لمسة يد على لاعب نيجيريا في منطقة الجزاء.

ولد بيير أتشو يوم 10 أكتوبر 1992 (33 عامًا)، وأدار 3 نهائيات خلال آخر عامين، كالآتي:

نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025: فوز نهضة بركان على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0

نهائي السوبر الأفريقي 2023-2024: فوز اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بهدف نظيف

نهائي أمم أفريقيا للمحليين: فوز السنغال على الجزائر بركلات الترجيح 5-4

وأدار بيير أتشو 3 مواجهات سابقة لمنتخب مصر، فاز في مباراتين وتعادل في لقاء، ولم يتعرض الفراعنة لأي هزيمة تحت صافرته، كما أدار مباراتين للسنغال، فاز في لقاء وخسر لقاء آخر.

وكان بيير أتشو حكمًا لـ6 مباريات طرفها فريق مصر، أهلي وزمالك وبيراميدز، فاز الفريق المصري في 3 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في لقاء.

قاهر الأهلي.. المصرية للاتصالات يواصل مغامرته في الكأس ويقصي فاركو

مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيير أتشو مصر والسنغال حكم مباراة مصر

نهاية مأساوية.. كلب يمزق جسد صاحبه حتى الموت في ألمانيا
نهاية مأساوية.. كلب يمزق جسد صاحبه حتى الموت في ألمانيا
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان "كيان إرهابي عالمي"
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان "كيان إرهابي عالمي"
آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض
آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض
نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا
نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا
"حالتها الصحية حرجة".. تفاصيل إصابة مطربة تونسية في حادث مروع
"حالتها الصحية حرجة".. تفاصيل إصابة مطربة تونسية في حادث مروع

السنغال

- -
19:00

مصر

