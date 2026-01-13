شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟

"في الجيب".. منتخب السنغال يثير الجدل قبل مواجهة مصر.. ما القصة؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة مصر والسنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، في السابعة مساءً غدًا الأربعاء، على ملعب ابن بطوطة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

من هو الجابوني بيير أتشو حكم مباراة مصر والسنغال؟

تعد هذه المرة الثانية التي يدير فيها الجابوني بيير أتشو مباراة لمصر بكأس الأمم الأفريقية 2025، بعد مباراة بنين في دور الـ16، والتي انتهت بفوز الفراعنة في الوقت الإضافي، بنتيجة 3-1، كما أثار الجدل في مباراة الجزائر ونيجيريا بربع النهائي، عندما طالب لاعبو الجزائر باحتساب ركلة جزاء لوجود لمسة يد على لاعب نيجيريا في منطقة الجزاء.

ولد بيير أتشو يوم 10 أكتوبر 1992 (33 عامًا)، وأدار 3 نهائيات خلال آخر عامين، كالآتي:

نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025: فوز نهضة بركان على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0

نهائي السوبر الأفريقي 2023-2024: فوز اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بهدف نظيف

نهائي أمم أفريقيا للمحليين: فوز السنغال على الجزائر بركلات الترجيح 5-4

وأدار بيير أتشو 3 مواجهات سابقة لمنتخب مصر، فاز في مباراتين وتعادل في لقاء، ولم يتعرض الفراعنة لأي هزيمة تحت صافرته، كما أدار مباراتين للسنغال، فاز في لقاء وخسر لقاء آخر.

وكان بيير أتشو حكمًا لـ6 مباريات طرفها فريق مصر، أهلي وزمالك وبيراميدز، فاز الفريق المصري في 3 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في لقاء.

